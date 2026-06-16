Muerte de adolescente en Cárdenas revela colapso del sistema de salud cubano

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El trágico fallecimiento de una adolescente de 17 años en el barrio Fundición de Cárdenas, Matanzas, sin poder recibir asistencia médica oportuna, expone el colapso estructural del sistema de salud cubano, donde la falta de ambulancias, los prolongados cortes eléctricos y la escasez de recursos impiden salvar vidas en situaciones de emergencia.

La víctima, identificada como Malany, perdió la vida tras recibir heridas con arma blanca durante una riña con otra menor de 14 años. En medio de un apagón y la falta de comunicación, la familia se vio obligada a buscar alternativas desesperadas de transporte. Tras los intentos fallidos de arrancar un vehículo, su padre la cargó en brazos por la calle buscando ayuda. Cuando llegaron al centro médico, ya era demasiado tarde.

“Es muy lamentable que se pierdan vidas humanas perfectamente evitables por el simple hecho de que falten los recursos indispensables para atender las urgencias médicas”, dijo a Martí Noticias, el doctor Amilcar Andrés, desde La Habana.

“Precisamente por eso fue que se crearon los policlínicos en las comunidades en la atención primaria de salud con servicio de cuerpo de guardia las 24 horas y que además deben estar provistos de una ambulancia en caso de que trasladar a algún paciente a la atención secundaria u hospitalaria”.

La red de policlínicos en Cuba sufre un grave colapso operativo provocado por el deterioro estructural y la escasez crítica de insumos médicos. Agravada por el éxodo de profesionales y los constantes apagones, esta crisis paraliza la atención primaria y deja a los pacientes sin diagnósticos oportunos.

"Esa interrelación que debería existir entre los distintos niveles de atención en salud se ha perdido hace muchísimo tiempo. Además, tanto en los cuerpos de guardia de los policlínicos como en los hospitales, escasean y faltan medicamentos parenterales indispensables para atender las urgencias como el avafortan o espasmoforte, el diazepam, los esteroides, la epinefrina, entre otros medicamentos e insumos médicos, tan básicos como los guantes, la jeringuilla, el alcohol, a veces incluso las torundas y el algodón”.

El médico expone la preocupante brecha entre la teoría y la práctica en el sistema de salud cubano, señalando que, a pesar de existir bancos de sangre, los pacientes no tienen reservas garantizadas.

“Son los familiares, los vecinos, las amistades, los que tienen que, en el momento, ir al banco de sangre, a donar la sangre para el paciente. De lo contrario, el paciente no puede disponer de la sangre que necesita”.

Este no es un hecho aislado, sino un reflejo de la profunda crisis multidimensional que atraviesa la isla. En Cuba, emergencias que en cualquier otro contexto tendrían un alto índice de supervivencia —como ataques cardíacos, accidentes de tránsito o agresiones violentas— se convierten en sentencias de muerte debido a la inoperatividad del sistema de urgencias.

La escasez de combustible, el deterioro de la flota de ambulancias y las fallas eléctricas provocan que los tiempos de respuesta sean mortales.

Con “los apagones, ni siquiera permite darle un aerosol a un asmático que llegue a ser atendido a un cuerpo de guardia y también en el caso de las intervenciones quirúrgicas, que los pacientes y sus familiares tienen que conseguir muchas veces los medicamentos en el extranjero y los insumos médicos, porque de lo contrario no pueden realizarse las operaciones”.

Organizaciones independientes y reportes ciudadanos alertan sobre un aumento de la violencia social y la inseguridad, mientras el sistema sanitario se muestra incapaz de absorber la demanda.

Andrés considera que la precariedad del sistema sanitario en la isla no tiene relación con el embargo ni con las medidas de la Administración Trump, ya que Estados Unidos es precisamente el mayor proveedor y origen de las importaciones de estos productos a la isla, operando bajo excepciones de exportaciones médicas.

“La verdadera causa de esta crisis radica en las malas políticas internas del Gobierno, ya que muchos de los fármacos en falta son de fabricación nacional, pero, por fallas de gestión y distribución, no logran llegar a la población”, recalcó el doctor habanero.