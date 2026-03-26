Apagones en Cuba provocan suspensión masiva de cirugías y ponen en riesgo la salud, alerta OMS

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La situación sanitaria en Cuba es “profundamente preocupante", en medio de la crisis energética en la isla. Así la calificó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en declaraciones publicadas en sus redes sociales.

El director general de la OMS afirmó que la isla atraviesa lo que llamó un período de “inmensa turbulencia” que ha dificultado el mantenimiento de los servicios de salud, debido a la escasez de energía eléctrica en el país.

“La salud de las personas y los servicios que la sostienen no pueden quedar a merced de un suministro eléctrico inestable y de la geopolítica”, señaló el directivo de la OMS.

De acuerdo con Adhanom Ghebreyesus, los hospitales cubanos han tenido serias dificultades para sostener los servicios de emergencia y de cuidados intensivos, como consecuencia de los cortes de electricidad y los ha llevado a postergar miles de cirugías en el último mes, poniendo la salud de los pacientes.

Las declaraciones del director de la OMS aparecen en momentos en que médicos y enfermeros expresaron a la agencia Reuters su preocupación de que los largos apagones terminen igual por enfermar a los profesionales de la salud en ese país.

“Hoy me despierto y no hay electricidad; ¿qué podemos hacer? A los cinco minutos vuelve la luz, luego se va de nuevo, y así sucesivamente. Así que, si no te enfermas por otra causa, esto termina enfermándote”, comentó a la agencia de noticias británica América Hernández, enfermera cubana.

A la pregunta de Reuters de si se estarían enfermando los profesionales de la salud con tantos cortes de electricidad en Cuba, Hernández respondió que “bueno, todavía no, pero creo que en cualquier momento sucederá, porque es una situación que te hace sentir mal, aunque hay que tomárselo con la mayor calma posible”.

La crisis energética ha agravado el deterioro que desde hace años tienen los servicios médicos en Cuba, marcado además por el éxodo masivo de sus galenos, enfermeras y especialistas.

El salario de los profesionales de la salud cubanos equivale a entre 14 y 16 dólares mensuales, según el cambio en el mercado informal cubano. Por ello, un número creciente prefiere a irse a trabajar como camareros, en la limpieza de hogares o irse del país.

“Sí, hay personas que se han ido —que están en otros trabajos, en otras funciones, en otras áreas— y que han comprendido que eso les gusta más o que ven mejores beneficios en esas otras cosas”, adijo a Reuters el enfermero cubano Frank Rodríguez. “Pero hay muchas que se han quedado aquí, como puedes ver”, agregó.

Datos oficiales señalan que unos 96 mil cubanos estarían hoy en una lista de espera para una operación quirúrgica, 11 mil de ellos niños. El Ministerio de Salud Pública de Cuba dice que esa cifra podría subir a 160 mil para fines de este año.

El doctor Fernando Trujillo, director nacional de Servicios Hospitalarios en Cuba, aseguró a Reuters que con la crisis energética se redujo la cifra de cirugías que anualmente hacen en la isla. “Nuestro país, que ha logrado realizar más de 1,2 millones de operaciones anualmente, se ha visto obligado en los últimos tiempos a reducir esa cifra a 700 mil”, puntualizó.

Según el directivo de los servicios hospitalarios en Cuba, las limitaciones actuales han llevado a “priorizar y restringir la actividad quirúrgica, otorgando prioridad especialmente a las afecciones graves y a aquellos casos que no pueden posponerse”.