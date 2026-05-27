Niño cubano con tumor cerebral pone en la palestra crisis de los servicios oncológicos en Cuba

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El destino de Nael Caleb Ramírez, un niño santiaguero de apenas cuatro años, pende hoy de un hilo. Su lucha no es solo contra un agresivo tumor en el tronco encefálico, la zona crítica que conecta el cerebro con la médula espinal, sino contra el colapso del sistema sanitario cubano y una burocracia que parece avanzar más lento que su enfermedad.

Los médicos en la isla ya han sido claros: han llegado al límite de sus posibilidades. La imposibilidad de cura de un tumor en el tallo cerebral en Cuba no se debe, necesariamente, a la falta de capacidad técnica de los especialistas, sino al déficit de tratamientos como la radioterapia o de medicamentos para mejorar la supervivencia y reducir los síntomas.

Ante esta sentencia, su madre, Madeline Terazón Godina, ha iniciado una carrera frenética contra el reloj. Su meta es Estambul, Turquía, donde el Hospital Clínico LIV Vadistanbul ha aceptado al niño enfermo. Sin embargo, el costo del tratamiento y del traslado es inalcanzable para una familia cubana promedio:

“Lo que se podría hacer aquí en Cuba ya lo hicieron, no se puede hacer más nada. Yo hice las gestiones por la Cruz Roja y todavía no me han contestado. Fui a la Dirección Provincial de Salud, me recibieron los papeles y los enviaron a La Habana. Dicen que, para llevarlo para afuera, es el Director Nacional de Salud quien autoriza. Ya hace más de un mes”, explicó a Martí Noticias.

La respuesta en las oficinas estatales es siempre el mismo silencio: "No ha llegado nada".

El caso de Nael es el rostro visible de una crisis sistémica y más específicamente de un sistema oncológico en cuidados intensivos:

La oncología en Cuba enfrenta una escasez casi total de sueros citostáticos para quimioterapia, analgésicos fuertes como la morfina y la inoperancia de equipos de radioterapia.

La doctora Milagros González, desde Santiago de Cuba, describe un panorama desolador: "Los pacientes están sin medicamentos. Las radiaciones no se están dando porque los equipos están rotos.

“Tengo una amiga que solamente le están poniendo en los sueros gravinol porque no hay el tratamiento de sueros, ni morfina”.

“La perspectiva de vida para este tipo de pacientes es mínima. Se diagnostican y en poco tiempo fallecen porque no tienen ni medicamentos ni los sueros citostáticos y los hospitales están funcionando con las plantas, los grupos electrógenos, que no tienen potencia para equipos de alta tecnología. Eso es para equipos de baja frecuencia, no para equipos grandes, ni radiaciones ni somatón, para nada de eso”, señaló González.

Por su parte, la médica exiliada Dayli Coro expuso que “en la realidad diaria de los hospitales cubanos, la atención oncológica enfrenta limitaciones estructurales persistentes: la escasez recurrente de citostáticos esenciales provocan interrupciones frecuentes en los ciclos de quimioterapia".

"Esto combinado con la irregularidad de insumos básicos como los catéteres, tramos de venoclisis, soluciones de hidratación, antieméticos, antibióticos y analgésicos fuertes como la morfina, compromete seriamente la seguridad y continuidad de los tratamientos”, agregó.

Como advierte la especialista, las dilataciones significativas, que pueden extenderse semanas y hasta meses, en el diagnóstico "por demoras en las pruebas complementarias básicas como son las biopsias, la tomografía axial computarizada, las resonancias magnéticas y marcadores tumorales, favorece diagnósticos tardíos, un deterioro del pronóstico".

"Como consecuencia, la perspectiva de vida de los pacientes oncológicos experimentan un deterioro perceptible tanto en adultos como en población pediátrica”, lamentó Coro, investigadora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)

Del mismo modo, al no disponer de analgésicos fuertes como la morfina ni antibióticos, muchos pacientes se ven obligados a transitar prematuramente hacia cuidados paliativos deficientes, lo que vulnera gravemente su dignidad y su derecho a una atención médica segura y efectiva. “El manejo del dolor se ha vuelto insostenible”, precisó Coro.

La carencia de fármacos ha empujado a las familias al mercado informal. Según testimonios, existe una red organizada que introduce suministros desde República Dominicana a través del aeropuerto de La Habana, vendiendo desde analgésicos hasta costosos tratamientos oncológicos. A esto se suma el desvío de medicamentos de producción nacional desde hospitales y farmacias.

El gobierno cubano atribuye esta debacle a tres factores principales: la incapacidad de importar materias primas básicas por la falta de divisas, las restricciones por las sanciones de Estados Unidos y la crisis energética

Ante la parálisis de la Cruz Roja y el Ministerio de Salud Pública, Terazón Medina ha recurrido a una campaña de GoFundMe para salvar a su hijo. Mientras la burocracia estatal retiene los permisos de salida, el tumor de Nael no da tregua. Para este niño santiaguero, cada semana de silencio administrativo es una semana menos de esperanza.