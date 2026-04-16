Padre Conrado convoca a donar medicamentos para aliviar la crisis en Cuba

Desde Miami, el sacerdote cubano José Conrado Rodríguez volvió a alzar su voz sobre la realidad que enfrenta la isla: un país marcado por la escasez, el desgaste social y una crisis que, asegura, se agrava cada día.

Durante una entrevista con Martí Noticias, el párroco de Trinidad cuestionó las contradicciones del sistema cubano, señalando que mientras se promueve el diálogo con actores externos, dentro del país no existe el mismo espacio para el intercambio de ideas. “Ellos aceptan el diálogo con Estados Unidos, pero con el pueblo de Cuba no”, afirmó.

Con una trayectoria marcada por su postura crítica al regimen de La Habana, Conrado es considerado una de las voces más firmes dentro de la Iglesia en Cuba. A lo largo de los años, ha denunciado las limitaciones a la libertad de expresión de los ciudadanos cubanos y el impacto humano del sistema. “Toda mi vida he vivido bajo ese sistema y lo que he visto es eso, que le han robado a la gente su paz, su tranquilidad, su familia, su libertad, el derecho de hablar y pensar sin hipocresía”, expresó.

El sacerdote asegura que la mentalidad del pueblo cubano ha cambiado. Aunque el miedo persiste, considera que cada vez más personas reconocen la magnitud de la crisis y anhelan un cambio. Dijo que el sistema no da más y que la mayor parte de la población está de acuerdo con la urgencia del fin del modelo actual.

Carta abierta a Fidel Castro

Su nombre trascendió más allá de las parroquias en 1994, cuando escribió una carta abierta a Fidel Castro en la que cuestionó la falta de libertades, la situación económica y el rumbo del país. Según afirma, muchos de los problemas que hoy enfrenta Cuba ya estaban advertidos en aquel documento.“Todo lo que ahora está pasando ya yo en aquel tiempo lo estaba señalando”, recordó.

Desde las comunidades más humildes, el sacerdote cubano ha sido testigo directo de la escasez y las dificultades cotidianas. Describe un escenario marcado por la inflación, los bajos salarios y la falta de servicios básicos. “Sí, hay mucha hambre en Cuba, la comida está tan cara y los sueldos son tan pequeños, la falta de agua, de medicina, de transporte, de electricidad es absolutamente agobiante”, explicó.

En medio de este contexto, insiste en que el pueblo cubano no está derrotado y que deben seguir luchando.

Conrado convoca a donar medicamentos

El padre Conrado permanecerá un par de semanas en Miami y, durante su visita, ha solicitado el apoyo de la comunidad cubana en el exilio para recolectar medicamentos destinados a las personas más necesitadas en la isla. Quienes deseen donar pueden llevar los medicamentos a la Ermita de la Caridad y entregarlos a la monja Sor Eva Pérez, indicando que son para el padre Conrado.