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Padre Conrado convoca a donar medicamentos para aliviar la crisis en Cuba

José Conrado Rodríguez, párroco de Trinidad
José Conrado Rodríguez, párroco de Trinidad

Sumario

  • El sacerdote cubano José Conrado Rodríguez, desde Miami, denunció la crisis creciente en Cuba marcada por escasez, desgaste social y limitaciones a las libertades.
  • Criticó las contradicciones del sistema cubano, que acepta diálogo con EE.UU. pero no con su propio pueblo, y afirmó que la mentalidad ciudadana está cambiando pese al miedo.
  • Recordó su carta abierta a Fidel Castro en 1994, advirtiendo problemas que persisten hoy, y pidió apoyo de la comunidad cubana en el exilio para recolectar medicamentos destinados a los más necesitados en la isla.

Desde Miami, el sacerdote cubano José Conrado Rodríguez volvió a alzar su voz sobre la realidad que enfrenta la isla: un país marcado por la escasez, el desgaste social y una crisis que, asegura, se agrava cada día.

Durante una entrevista con Martí Noticias, el párroco de Trinidad cuestionó las contradicciones del sistema cubano, señalando que mientras se promueve el diálogo con actores externos, dentro del país no existe el mismo espacio para el intercambio de ideas. “Ellos aceptan el diálogo con Estados Unidos, pero con el pueblo de Cuba no”, afirmó.

Con una trayectoria marcada por su postura crítica al regimen de La Habana, Conrado es considerado una de las voces más firmes dentro de la Iglesia en Cuba. A lo largo de los años, ha denunciado las limitaciones a la libertad de expresión de los ciudadanos cubanos y el impacto humano del sistema. “Toda mi vida he vivido bajo ese sistema y lo que he visto es eso, que le han robado a la gente su paz, su tranquilidad, su familia, su libertad, el derecho de hablar y pensar sin hipocresía”, expresó.

El sacerdote asegura que la mentalidad del pueblo cubano ha cambiado. Aunque el miedo persiste, considera que cada vez más personas reconocen la magnitud de la crisis y anhelan un cambio. Dijo que el sistema no da más y que la mayor parte de la población está de acuerdo con la urgencia del fin del modelo actual.

Carta abierta a Fidel Castro

Su nombre trascendió más allá de las parroquias en 1994, cuando escribió una carta abierta a Fidel Castro en la que cuestionó la falta de libertades, la situación económica y el rumbo del país. Según afirma, muchos de los problemas que hoy enfrenta Cuba ya estaban advertidos en aquel documento.“Todo lo que ahora está pasando ya yo en aquel tiempo lo estaba señalando”, recordó.

Desde las comunidades más humildes, el sacerdote cubano ha sido testigo directo de la escasez y las dificultades cotidianas. Describe un escenario marcado por la inflación, los bajos salarios y la falta de servicios básicos. “Sí, hay mucha hambre en Cuba, la comida está tan cara y los sueldos son tan pequeños, la falta de agua, de medicina, de transporte, de electricidad es absolutamente agobiante”, explicó.

En medio de este contexto, insiste en que el pueblo cubano no está derrotado y que deben seguir luchando.

Conrado convoca a donar medicamentos

El padre Conrado permanecerá un par de semanas en Miami y, durante su visita, ha solicitado el apoyo de la comunidad cubana en el exilio para recolectar medicamentos destinados a las personas más necesitadas en la isla. Quienes deseen donar pueden llevar los medicamentos a la Ermita de la Caridad y entregarlos a la monja Sor Eva Pérez, indicando que son para el padre Conrado.

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    Jany González

    Jany González es una reconocida periodista de la televisión hispana en Miami, con una sólida trayectoria construida a través de la pantalla de Telemundo y Univisión. Graduada en Ciencias de la Comunicación y con una maestría obtenida en Nova Southeastern University, ha consolidado una carrera marcada por el rigor informativo y la conexión con la audiencia. A lo largo de su carrera ha sido galardonada con tres premios Emmy, además del prestigioso Sunshine State Award y el Premio Carteles 2023, reconocimientos que avalan su excelencia y compromiso con el periodismo. Más allá de su labor en los medios, Jany González fue distinguida en el 2022 como Embajadora de la Paz, reflejo de su vocación por las causas sociales y su interés por generar un impacto positivo en la comunidad. En marzo de 2026, se incorporó al equipo de Martí Noticias, donde continúa desarrollando un periodismo firme, humano y enfocado en la verdad.

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