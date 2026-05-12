Doctora cubana denuncia uso de medicamentos vencidos en misión médica en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

La doctora cubana María Eugenia León aseguró a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHCR) que, durante su participación en la misión médica del régimen en Venezuela en 2023, los obligaban a darles medicamentos vencidos a los pacientes venezolanos.

“Nos obligaban a ponerles vacunas y medicamentos vencidos a los pacientes. Los pacientes no saben nada de esto”, reveló León en un video compartido con Martí Noticias por Magdelivia Hidalgo, directora de Proyectos dentro de Cuba de FHCR.

La doctora, diplomada en Terapia Intensiva y actualmente exiliada en México, se escapó de la brigada del régimen en Venezuela y su testimonio fue compilado por el programa “Esclavitud Moderna. Trata y Tráfico de Personas” de la FHCR sobre las misiones médicas del régimen de La Habana. En él, León denuncia cómo los obligaban a alterar las estadísticas de pacientes.

“Nos obligaban a poner más de 85 pacientes en una hoja de cargos solo para cumplir con los métodos estadísticos”, aseguró la doctora que salió con la misión del régimen a Venezuela en 2023 con el perfil de Médico General.

“Cuando llegué al lugar, te reciben con un contrato explícito, con muchas oportunidades. Pero la realidad es otra. Nada de lo que se dice en ese contrato es cierto” aseveró.

Magdelivia Hidalgo, directora de Proyectos dentro de la isla de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, declaró a Martí Noticias que esta organización tiene muchos testimonios de médicos que denuncian cómo el régimen los engaña a la hora de enviarlos a las misiones en el extranjero.

“Cuando salen de Cuba, salen engañados. El régimen te dice que vas a cumplir una misión que vas a tener todo resuelto y no es así”, apuntó Hidalgo.

Según la directiva de proyectos dentro de la isla de la FHCR, a esta organización le preocupa mucho cómo el régimen obliga a los galenos cubansos manipular cifras de lo que hacen en países como Venezuela.

“Nos preocupa mucho que estos doctores están saliendo de cuba y se les obliga a inventar cifras. Si hoy atienden 20 pacientes, tienen que aumentar esa cifra. Y cuando ves los salarios, te preguntas cómo un doctor puede ganar un salario tan ínfimo, trabajando tantas horas, en un lugar tan intrincado donde los ponen”, denunció Hidalgo.

En un testimonio anterior mostrado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y compartido igualmente con Martí Noticias, María Caridad Acosta Lores, doctora cubana que salió de la misión medica del régimen en Venezuela en 2024 y hoy está en México, reveló cómo los galenos de esa brigada fueron obligados hacer propaganda política a favor de Nicolás Maduro y del chavismo en las elecciones ese año en ese país.

“Una cosa que me desmotivó mucho fue como en el período de las elecciones en Venezuela del 2024, teníamos que ir a barrios donde los mismos venezolanos ni se atrevían a ir para a hablar de política. Más que hablar de salud, hablar de que el gobierno chavista era el mejor”, afirmó Acosta Lores.

“El ver a un pueblo tan vulnerable y nosotros siendo utilizados por el gobierno cubano y el venezolano para que el pueblo apostara por ellos, eso me partió la vida”, aseguró Acosta Lores la especialista en Medicina General con Diplomado en Terapia Intensiva.