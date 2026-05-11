Familiares buscan a inmigrantes cubanos desaparecidos en México

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Familiares de un grupo de migrantes cubanos y de otras nacionalidades desaparecidos hace más de un año en México continúan la búsqueda de sus seres queridos, sin lograr muchos avances. Este fin de semana estuvieron en San José El Hueyate, Chiapas.

"Hemos pasado por los lugares donde ellos estuvieron, y el más doloroso es este donde nos encontramos ahora”, declaró a la agencia Reuters, la cubana Lázara Fernanda López, quien busca a su nieto Samei Armando Reyes Álvarez y a su nuera Meiling Álvarez Bravo.

San José El Hueyate es el sitio de donde, según sus familiares, seis de los inmigrantes cubanos, un hondureño y un ecuatoriano hicieron el último contacto telefónico en su travesía a la frontera con Estados Unidos.

El reporte oficial indica que la última vez que llamaron fue entre las 7 y 45 y las 8 y 21 de la mañana del 21 de diciembre de 2024 para decirles que se montarían en una lancha en un grupo de 20 personas para ir por más de 400 kilómetros hacia Juchitán, Oaxaca. A partir de ahí no se supo más de ellos.

“Aquí es donde los subieron a una lancha. Mi nieto me dijo: "Mami, ahora vamos a desayunar", afirmó a Reuters la abuela del inmigrante cubano desaparecido, Samei Armando Reyes Álvarez.

Medios locales identifican a los desaparecidos como Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años; Lorena Rosabal Guevara, de 28 años; Elianis Caridad Morejón Pérez, de 19 años; Dayranis Tan Ramos, de 32 años; Samei Armando Reyes Álvarez, de 15 años, y su madre, Meiling Álvarez Bravo, de 41 años, todos de Cuba. Además de Ricardo Antonio Hernández Barahona, de Honduras y Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza, de 21 años, de Ecuador.

La búsqueda se realiza a través de la Brigada Internacional de Búsqueda Tejiendo Rutas. El reporte de Reuters indicó que informes daban a entender también que el grupo podría haber sido víctima de una red de tráfico humano, vinculada al crimen organizado.

Oscar Hernández Barahona, hermano del hondureño desaparecido, comentó que en San José El Huateye, el último lugar donde vieron a estos inmigrantes, se respira miedo.

"Vemos el miedo en esta comunidad; verdaderamente, vemos el miedo porque sabemos la ubicación de nuestros seres queridos. Pero la gente hace la vista gorda, hace oídos sordos y guarda silencio. Se niegan a cooperar", apuntó

Familiares que participan en la búsqueda están pidiendo a las autoridades que sigan investigando el caso.

De acuerdo con el informe de El Universal, a la Brigada Internacional de Búsqueda Tejiendo Rutas la acompañan funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas, Comisión Estatal de Victimas de Chiapas, Fiscalía de Chiapas, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.