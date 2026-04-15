Alarma por segundo incendio en menos de una semana en un hospital cubano (VIDEO)

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Un incendio en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, ocurrido en la noche del martes, obligó a la evacuación preventiva de pacientes, acompañantes y personal médico.

No se reportaron víctimas ni heridos a causa del siniestro, según confirmaron las autoridades sanitarias locales.

El fuego se originó alrededor de las 9:00 de la noche en las áreas bajas del centro hospitalario, presuntamente a causa de un cortocircuito en el sótano o plantas inferiores de la instalación.

El humo y el olor intenso a quemado destaparon la alarma en las torres 4 y 8 del hospital, activando los protocolos de emergencia para estos casos.

De acuerdo con información oficial, el incendio forzó el traslado de neonatos, embarazadas y pacientes en estado crítico o con ventilación asistida a otros centros de salud de la provincia. El resto de los pacientes fue reubicado en zonas del hospital no afectadas por el siniestro.

La directora del centro, la doctora Ling Denisse Santeiro Pérez, informó que no hubo afectaciones a la vida ni a la salud de los pacientes ni del personal sanitario, y que las autoridades del Ministerio del Interior investigan las causas exactas del incendio, así como los daños materiales.

Este es el segundo incidente de este tipo ocurrido en menos de una semana en centros de salud de Cuba, tras reportarse la semana pasada otro incendio en el hospital provincial Saturnino Lora, de Santiago de Cuba.

"Hay que revisar bien todas estas instalaciones que ya tienen muchos años y no se le da el mantenimiento adecuado", comentó en Facebook Marlene Gonzalez-Abreu.

"Muy triste la situación de los hospitales en Cuba. Sin palabra, hay que vivirlo para creerlo", señaló Olmidia Cabrera García.

Cuba enfrenta la peor crisis económica en años, con escasez de combustible, apagones constantes, interrupciones en el servicio de agua potable y falta de insumos indispensables como alimentos y medicinas, lo que ha agravado la situación general del país, incluidas las instalaciones sanitarias.

"El relajo con la corriente, que otra causa, así mismo está el país completo, en candela y sin bombero que lo apague", comentó en Facebook Víctor Pomares Padrón, residente en Trinidad, Sacti Spíritus.