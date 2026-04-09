Incendio provocado por quema de basura daña puerta de iglesia en Centro Habana (FOTOS)

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La Parroquia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari, gestionada por los Padres Escolapios en el barrio Los Sitios, en Centro Habana, denunció que en la madrugada de este 9 de abril desconocidos prendieron fuego a la basura acumulada en la calle San Nicolás, lo que provocó que las llamas alcanzaran y dañaran la puerta del templo.



En una nota sobre lo ocurrido compartida en Facebook, los Padres Escolapios señalaron que este tipo de incendios no son casuales y los vincularon con las protestas de vecinos en distintos barrios del país ante los prolongados apagones y la falta de recogida de desechos, una situación que también afecta a Centro Habana.

Un representante de los Escolapios en Cuba dijo a Martí Noticias que el basurero lleva meses en la esquina del templo sin ser recogido. Los religiosos temen que un incendio mayor se extienda al techo de la parroquia.

La comunidad religiosa recordó que no se trata de un hecho aislado. El pasado 15 de marzo, también se registró un incendio en el antiguo claustro anexo a su iglesia en Guanabacoa. Según indicaron, hasta el momento se desconocen las causas de ese siniestro y no han recibido explicaciones por parte de las autoridades.

Los Padres Escolapios afirmaron que han acudido a todas las instancias pertinentes y han sostenido numerosas reuniones con instituciones del Estado, en las que se acordaron soluciones y planes que, aseguran, no se han materializado. "Todo ha quedado en planificación y en reuniones sin reflejo en la realidad", dijeron.

Denunciaron, además, que este ha sido "un daño provocado por terceros a nuestra parroquia", y se quejaron de que la empresa de Comunales ha causado daños al inmueble en el pasado, sin hacerse responsable de las reparaciones. "Arreglaron la acera, pero la volvieron a romper", dijo el representante de los Escolapios.

Añadió que, en reuniones previas con las autoridades locales, se ha abordado la propuesta de cambiar de sitio el basurero y mejorar el entorno de la parroquia, pero "no se ha hecho nada".



En su pronunciamiento, la parroquia sostuvo que la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones, sino también en quienes prenden fuego a los desechos sin medir las consecuencias y en quienes ensucian sin control. No obstante, insistieron en que el problema de fondo es la inacción sostenida de las autoridades frente a la acumulación de basura y la falta de respuestas claras a una situación que dicen haber denunciado durante años.



Ante este escenario, la comunidad religiosa expresó que ya no sabe a dónde acudir y afirmó que la paciencia se ha agotado. Además, exigió una investigación y explicaciones sobre el incendio ocurrido en Guanabacoa, soluciones reales al problema de la basura en Centro Habana, el cese de las quemas que afectan su patrimonio y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las instituciones.



"Basta de promesas vacías. Basta de silencios. El fuego nos ha dañado dos veces en menos de un mes. No permitiremos una tercera", concluyó el mensaje de la comunidad religiosa.