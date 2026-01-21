Vecinos sofocan cuarto incendio en albergue de La Habana y denuncian las condiciones del lugar

Getting your Trinity Audio player ready...

En la madrugada del lunes 19 de enero se registró un incendio en un cubículo del albergue temporal ubicado en el edificio Hines, en la Avenida del Puerto, La Habana Vieja. Zulema Salgado, residente del lugar, declaró a Martí Noticias que los propios habitantes sofocaron el fuego originado por un cortocircuito.

“Los vecinos empezaron a gritar auxilio, fuego y todo el mundo se levantó y los bomberos llegaron después de los que los mismos vecinos y la misma gente del albergue lo apagaron”.

No se reportaron lesionados y la familia afectada fue reubicada en una vivienda tras el siniestro. Este es el cuarto incendio en el inmueble desde la llegada de Salgado, quien señaló que la edificación no es apta para viviendas.

“Seguimos en lo mismo y cada día tenemos más peligro. Corto circuito y que eso no está habilitado para casa”, dijo.

El inmueble, que anteriormente funcionaba como oficinas, presenta hacinamiento en cubículos divididos por paneles de cartón yeso (pladur) y servicios sanitarios limitados. Sobre el estado de los baños, Salgado detalló: “El baño que me toca a mí es colectivo y no tiene taza... Como cuatro cubículos un baño”.

Este hecho ocurre tras un incendio previo, el 30 de mayo de 2025, que afectó a 36 familias residentes en el lugar.

El déficit habitacional en Cuba se refleja en los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, citadas por 14 y medio, que indican que en el primer trimestre de 2025 solo se construyó el 12,4 % de las viviendas previstas, según el Ministerio de la Construción de Cuba, por falta de materiales.

Salgado, quien lleva siete años en el lugar pese a una promesa inicial de tres meses, solicita la reubicación permanente: “Yo lo que quiero es que me acaben de sacar de ahí, porque no puedo permitir que mis hijas se me quemen. Yo he ido a todos lados: al Partido, a Vivienda al Gobierno... y tengo que seguir esperando”.