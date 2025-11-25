Trágico incendio en edificio de La Habana: "Se escuchó una explosión" (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Una persona murió en un incendio que se desató este lunes en un edificio de 12 pisos en el barrio habanero de Nuevo Vedado.

Según contaron vecinos a Radio Martí, el fuego se inició en un apartamento de la quinta planta del inmueble, ubicado en el 792 de la calle Lombillo, entre Hidalgo y Estancia.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio y las autoridades no han revelado el nombre de la víctima. Andrea Leal, una vecina residente en el segundo piso del edificio, señaló que se trata de una anciana de avanzada edad, postrada en una cama. La mujer residía con su hijo, quien no se encontraba en el lugar al momento del siniestro.

Leal dijo que todo comenzó con una explosión.

“Se escuchó una explosión en el cinco e inmediatamente se desconectó el gas y la corriente”, relató Leal, quien reside en el lugar desde 1981 y dijo que no es la primera vez que ocurre un incendio en el inmueble, pues anteriormente hubo un incidente con una cocina, aunque sin mayores consecuencias.

La vecina agregó que los bomberos demoraron en llegar al sitio.

“Se demoraron un poquito. No se podía comunicar con ellos. Daba timbre y no salía nadie. Cuando llegaron, rompieron la puerta y salió la candela”, agregó la residente.

Cada vez son más frecuentes los incendios en Cuba, principalmente debido a cortocircuitos por el mal estado del cableado de las casas, explosiones de baterías de motos eléctricas o por cocinar con carbón dentro de las viviendas, sin las debidas medidas de protección.

Los reportes señalan dificultades en la extinción de los fuegos por los problemas estructurales de los inmuebles, debido a la falta de mantenimiento, así como el mal estado técnico de los equipos de los bomberos.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)