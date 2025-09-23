Incendio en Centro Habana por tanques de gasolina causa dos lesionados

Getting your Trinity Audio player ready...

Un incendio se desató el lunes por la tarde en la calle Zanja, entre Manrique y San Nicolás, en el municipio de Centro Habana, lo que causó alarma entre los residentes.

Una vecina del área declaró a Martí Noticias que el fuego se originó por la explosión de tanques de gasolina guardados en una vivienda: “Explotó unos tanques de gasolina en una casa”. Según la residente, el incidente dejó a dos personas heridas.

Otra residente, identificada como Gladys, confirmó a Radio Martí que el fuego solo afectó la azotea de la casa y no la estructura principal. “En la azotea de la casa esa; en la casa no, en la azotea. Todo lo que había arriba de la azotea, la casa no”.

Gladys indicó que bomberos y ambulancias llegaron al lugar. “Sí, los bomberos, todo el mundo, ambulancias, bomberos, de todo”.

El Consejo de Administración municipal de Centro Habana informó en un comunicado de Facebook que dos personas con lesiones fueron trasladadas al Hospital Universitario Calixto García. El comunicado destacó la labor de bomberos y servicios de salud para controlar las llamas, además de la presencia de autoridades del Gobierno municipal en la zona.

Una vecina que vive en la parte trasera de la vivienda afectada ratificó que el incendio comenzó cuando los tanques de gasolina en la azotea del inmueble se prendieron.

“Frente por frente ahí en la misma esquina entrando al barrio chino arriba de la placa, un chiquito que tenía unos galones de gasolina allá arriba. Eso fue un incendio inmenso, un chiquito de esos que no se deja llevar por los consejos de los padres y tenía todo eso. Entonces parece que él la vendía”.

Según la residente, un joven que entregaba una caja de pollo a los ocupantes de la casa resultó herido. “Un chiquito que iba subiendo la escalera con una caja de pollo que creo que iba para la casa de ellos, es el que está grave en el hospital. Un bicitaxero, que llevaba para ellos una caja de pollo y dicen que tiene quemaduras de tercer grado”.

En cuanto a los daños en la vivienda, comentó: “No evacuaron a nadie, si en la casa no pasó nada y anoche lo que había ahí de guardia y todo eso... la criminalística”.

La misma vecina afirmó que al llegar, los bomberos enfrentaron dificultades para iniciar la extinción del fuego.

“Las mangueras tiradas por el piso y no la acababan de instalar al aparato. Mira yo tenía un nerviosismo aquí, que eso fue muy grande porque nosotros sí vivimos ahí de la parte de atrás de la Juliana, pero si hacía un aire que aquello lo volaba. Y esa gente estaba en el balcón todavía, las mangueras, no llevaron la cámara de oxígeno esa, no aparecía. Mira, eso fue un desastre. Eso parecía una película”, señaló.