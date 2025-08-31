Incendio en subestación eléctrica deja en apagón a Güira de Melena

Getting your Trinity Audio player ready...

Un incendio en el transformador de una subestación eléctrica en Güira de Melena, Artemisa, dejó sin electricidad a miles de personas en la noche de este sábado, informaron medios locales.



Las autoridades investigaban las causas del siniestro, en el que el transformador resultó quemado, según un reporte en redes sociales de la estatal Radio Artemisa.



"El equipo capacitado investiga las causas y queda sin servicio todo el municipio de Güira de Melena, excepto Fábrica de Carretas y Gabriel", señaló el medio oficialista, que cita declaraciones de Karel León, primera secretaria del Partido Comunista (PCC) en ese municipio.

El incendio no habría provocado daños en viviendas, de acuerdo con las autoridades, que llamaban a "mantener la calma" mientras se soluciona la avería provocada por el incendio.

Un usuario que se identificó como Julio César cuestionó que el apagón se limitara al circuito afectado por el siniestro. "Y yo te pregunto, ¿Manatí pertenece a ese circuito?, porque llevamos una semana sin corriente todas las noches enteras, hasta el amanecer", comentó en Facebook.

La semana pasada, una avería en un transformador dejó sin servicio eléctrico por más de una semana al poblado de Jíquima de Peláez, en Cabaiguán, Sancti Spíritus.

Mientras, cortes de electricidad persisten a lo largo de toda Cuba, convirtiendo la rutina diaria de cientos de miles de familias en una pesadilla. Las afectados piden a las autoridades que busquen una solución permanente a un problema grave, que afecta todos los órdenes de la vida.

El régimen cubano ha apostado a la energía solar, pero expertos señalan lque su implementación carece de un plan estratégico, y advierten que las dos docenas de parques solares existentes “no pueden reemplazar ni a las plantas flotantes, ni el 40% o 50% de las termoeléctricas que están fuera de servicio por semanas”.