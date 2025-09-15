Incendio en el Hospital Amalia Simoni de Camagüey obliga a evacuar a pacientes de terapia

Getting your Trinity Audio player ready...

Un incendio en el grupo electrógeno del Hospital Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey obligó este lunes al traslado de pacientes graves hacia el Hospital Provincial.

"Se evacuaron los que estaban en la sala de terapia intensiva", dijo a Martí Noticias una trabajadora de la enfermería del centro médico que prefirió no ser identificada.

El periodista independiente José Luis Tan Estada había informado en sus redes sociales lo ocurrido.

"En horas de la mañana de este lunes, el grupo electrógeno del Hospital Amalia Simoni sufrió un incendio que obligó a trasladar a los pacientes graves hacia el Hospital Provincial de la ciudad. Posteriormente, se restableció la corriente eléctrica, lo que permitió garantizar el traslado de los pacientes críticos", explicó.

"Esos grupos electrógenos son muy viejos. Casi todos en la provincia están fallando y llegará el momento en el que colapsarán", explicó el periodista a Martí Noticias.

Los grupos electrógenos son equipos formados por un motor primario de combustión interna y un generador sincrónico de corriente alterna, acoplados mecánicamente para producir electricidad.

Cuba los comenzó a importar tras la crisis energética de inicios de los 2000 como una alternativa por las envejecidas termoeléctricas del país. Dos décadas más tarde la situación ha empeorado y en la mayoría de las provincias, los apagones superan las 20 horas diarias.

Cuba sufrió un apagón masivo la pasada semana, apenas dos días después de un apagón general en la región oriental, que afectó desde Las Tunas hasta Guantánamo.

A finales del año pasado, el SIstema Eléctrico Nacional (SEN) reportó tres desconexiones en menos de dos meses, que dejaron al país completamente a oscuras durante varios días.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)