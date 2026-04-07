Así viven los damnificados del incendio en Matanzas 4 años después de la tragedia

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Residentes del asentamiento Álvaro Reynoso, en las afueras de la ciudad de Matanzas, denuncian el deterioro de las viviendas en las que fueron reubicados tras el incendio en la Base de Supertanqueros en 2022.

Los inmuebles presentan fallos constructivos a solo meses de su entrega. "El otro día se me cayó un pedazo de la parte de alante de la puerta, que si eso le cae en la cabeza a un niño, lo mata", relató a Martí Noticias Daenerys Leyva, una de las afectadas.

Leyva señaló que las puertas fueron fabricadas con un material similar al cartón tabla. “Cuando se mojan se desprenden todas, casi todas están todas rotas. Las paredes sueltan como un lino blanco, por la humedad”, añadió.





La mujer describió otros fallos que incluyen pisos rotos y problemas con el suministro de agua potable. “No llega a la casa”.

Las casas están valoradas en casi un millón de pesos cubanos. "Cómo voy a pagar yo ese dinero. Me muero yo, se mueren mis hijos, y la casa no se ha pagado”.

Las familias afectadas perdieron sus viviendas en agosto de 2022 debido a la proximidad con la zona industrial de Matanzas cuando el incendio, de cuatro días, provocó fuertes explosiones, con llamaradas de decenas de metros de altura.

El fuego causó un gran impacto medioambiental y de infraestructura, incluyendo la destrucción de las viviendas ubicadas en la Zona Industrial, un total de 21 núcleos, con 63 personas.

Las personas que vivían en el asentamiento próximo a la Base de Supertanqueros ya habían perdido sus viviendas en un ciclón. En la nueva ubicación vivían siempre con el temor de estar tan cerca de los gigantescos depósitos de combustible.

En 2023, medios locales informaron sobre la entrega de las viviendas y aseguraron que se construiría un complejo de servicios con bodega, cafetería, carnicería y consultorio médico mediante donaciones.

Sin embargo, Leyva aseguró que solo se construyó el consultorio, el cual no tiene personal médico. “Decían que nos iban a traer tanques de agua, que iban a arreglar, que me iban a cambiar el piso... Y al final por gusto”, concluyó.