Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Así viven los damnificados del incendio en Matanzas 4 años después de la tragedia

Deterioro estructural en viviendas entregadas a damnificados por incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas
Deterioro estructural en viviendas entregadas a damnificados por incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas

Sumario

  • Residentes del asentamiento Álvaro Reynoso denuncian graves fallos constructivos en las viviendas entregadas tras el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas en 2022.
  • Las casas están valoradas en casi un millón de pesos cubanos. "Cómo voy a pagar yo ese dinero. Me muero yo, se mueren mis hijos, y la casa no se ha pagado”, dijo una de las damnificadas.
Getting your Trinity Audio player ready...

Residentes del asentamiento Álvaro Reynoso, en las afueras de la ciudad de Matanzas, denuncian el deterioro de las viviendas en las que fueron reubicados tras el incendio en la Base de Supertanqueros en 2022.

Los inmuebles presentan fallos constructivos a solo meses de su entrega. "El otro día se me cayó un pedazo de la parte de alante de la puerta, que si eso le cae en la cabeza a un niño, lo mata", relató a Martí Noticias Daenerys Leyva, una de las afectadas.

Leyva señaló que las puertas fueron fabricadas con un material similar al cartón tabla. “Cuando se mojan se desprenden todas, casi todas están todas rotas. Las paredes sueltan como un lino blanco, por la humedad”, añadió.


Deterioro estructural en viviendas entregadas tras incendio en la base de Supertanqueros de Matanzas
Embed
Deterioro estructural en viviendas entregadas tras incendio en la base de Supertanqueros de Matanzas
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:02:59 0:00
Descargar

La mujer describió otros fallos que incluyen pisos rotos y problemas con el suministro de agua potable. “No llega a la casa”.

Las casas están valoradas en casi un millón de pesos cubanos. "Cómo voy a pagar yo ese dinero. Me muero yo, se mueren mis hijos, y la casa no se ha pagado”.

Las familias afectadas perdieron sus viviendas en agosto de 2022 debido a la proximidad con la zona industrial de Matanzas cuando el incendio, de cuatro días, provocó fuertes explosiones, con llamaradas de decenas de metros de altura.

Deterioro estructural en viviendas entregadas a damnificados por incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas
Deterioro estructural en viviendas entregadas a damnificados por incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas

El fuego causó un gran impacto medioambiental y de infraestructura, incluyendo la destrucción de las viviendas ubicadas en la Zona Industrial, un total de 21 núcleos, con 63 personas.

Las personas que vivían en el asentamiento próximo a la Base de Supertanqueros ya habían perdido sus viviendas en un ciclón. En la nueva ubicación vivían siempre con el temor de estar tan cerca de los gigantescos depósitos de combustible.

Incendio desata un infierno de llamas en base de supertanqueros de Matanzas. (Foto: Facebook Canal Caribe)
Incendio desata un infierno de llamas en base de supertanqueros de Matanzas. (Foto: Facebook Canal Caribe)

En 2023, medios locales informaron sobre la entrega de las viviendas y aseguraron que se construiría un complejo de servicios con bodega, cafetería, carnicería y consultorio médico mediante donaciones.

Sin embargo, Leyva aseguró que solo se construyó el consultorio, el cual no tiene personal médico. “Decían que nos iban a traer tanques de agua, que iban a arreglar, que me iban a cambiar el piso... Y al final por gusto”, concluyó.

  • 16x9 Image

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

This item is part of

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG