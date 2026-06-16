Piden al Parlamento de Canadá exigir liberación de presos políticos en Cuba

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió al Parlamento de Canadá que exija al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de conciencia, durante una comparecencia ante la Subcomisión de Derechos Humanos Internacionales de la Cámara de los Comunes, donde también solicitó el respaldo para crear un fondo internacional de reparación para las víctimas del comunismo en la isla.

La intervención estuvo a cargo del director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga, quien compareció ante los legisladores canadienses para exponer el deterioro de los derechos humanos en Cuba y reclamar una respuesta más firme de la comunidad internacional frente a la represión ejercida por el régimen.

En declaraciones a Martí Noticias, González Raga explicó que la organización solicitó que el Parlamento canadiense reconozca de manera expresa la existencia de presos políticos en Cuba y reclame su liberación.

"En nuestra intervención ante el Parlamento canadiense pedimos que se reconociera de manera explícita la existencia de presos políticos en Cuba y que se exigiera la liberación inmediata e incondicional, además que se documentaran los casos de los represores que hayan participado en estas actividades que condujeron al encarcelamiento de estas personas", afirmó.

El exprisionero político también pidió que Canadá apoye la documentación de las violaciones de derechos humanos y la identificación de quienes participaron en la represión, como un paso necesario hacia futuros procesos de justicia y rendición de cuentas.

Durante su intervención ante la Subcomisión de Derechos Humanos Internacionales de la Cámara de los Comunes, González Raga afirmó que la permanencia del régimen cubano también ha sido favorecida por la actitud de gobiernos democráticos que durante décadas mantuvieron relaciones políticas y económicas con La Habana sin exigir cambios democráticos.

"Hay una verdad que esta Cámara debe escuchar con honestidad: no llegamos a esta situación solamente por la voluntad de los opresores. Llegamos hasta aquí también por la permisividad de muchos gobiernos del mundo libre que, durante décadas, eligieron firmar acuerdos, conceder créditos o recibir a los victimarios con honores de Estado. Cada apretón de manos normalizó a la dictadura; fue una sentencia más para quienes resistíamos dentro de la isla", expresó.

El director ejecutivo del OCDH recordó además que él mismo sufrió prisión por promover una iniciativa cívica y aseguró que el respaldo internacional fue determinante durante ese período.

"Puedo decir que, cuando estuve en la cárcel injustamente condenado por promover una iniciativa cívica que además tenía basamento legal, cada gesto de solidaridad internacional era para mí y para mi familia un brote de aire fresco y una reafirmación de mi dignidad humana. El silencio frente a la represión solo beneficia a quienes niegan las libertades fundamentales", dijo.

En conversación con Martí Noticias, González Raga explicó que el llamado realizado en Ottawa también estuvo dirigido a los gobiernos que, a su juicio, han contribuido a sostener al régimen cubano.

"De manera paralela llamamos a los gobiernos, no solamente al Parlamento canadiense, sino a los gobiernos que de alguna manera en todo este tiempo han soportado y le han lavado la cara al gobierno cubano, a que participen en la creación de un fondo para la reparación de las víctimas del comunismo cubano", señaló.

A juicio del opositor, esos países tienen una responsabilidad moral con quienes han padecido décadas de represión.

"Es una obligación moral de quienes han apoyado durante todo este tiempo a una dictadura que ha encarcelado a su pueblo por centenares de miles", sostuvo.

Durante su exposición ante los legisladores, González Raga recordó que "tarde o temprano, Cuba será libre" y afirmó que ese día las víctimas del castrismo tendrán derecho a una reparación. Por ello, invitó al Parlamento canadiense y a los gobiernos que durante años sostuvieron, financiaron o legitimaron al régimen cubano a contribuir a la creación de un fondo internacional de reparación.

"Quienes auparon a la dictadura, quienes la sentaron a la mesa y le dieron crédito mientras encarcelaba a su pueblo, tienen ante la historia una obligación moral que no se saldará con palabras de arrepentimiento, sino con hechos de reparación. Una libertad que no repara a sus víctimas queda incompleta", manifestó durante su intervención.

Como parte de su comparecencia, el director ejecutivo del OCDH presentó además un panorama de la situación de los derechos humanos en Cuba. Indicó que actualmente permanecen encarceladas más de 800 personas por razones políticas y de conciencia; que durante 2025 la organización documentó al menos 875 violaciones a la libertad religiosa; y que el 89 % de las familias cubanas vive en condiciones de pobreza extrema.

González Raga denunció igualmente que, mientras la población enfrenta una grave crisis económica y social, la élite gobernante continúa haciendo negocios en el exterior. Según afirmó, el conglomerado empresarial controlado por el régimen acumula activos valorados en unos 18.000 millones de dólares, una cifra que, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, podría alcanzar los 20.000 millones.