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La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar reafirmó su compromiso inquebrantable con el pueblo cubano en su exigencia de libertad.

“Hace cinco años, los cubanos salieron a las calles en toda la isla con un reclamo claro: libertad. Hoy, la dictadura solo ha dejado más represión, más miseria y un país al borde del colapso. Los presos políticos siguen tras las rejas y el pueblo continúa pagando un alto precio por exigir sus derechos más básicos. El 11 de julio demostró al mundo que el deseo de libertad es más fuerte que la opresión del régimen. Debemos seguir a su lado hasta que Cuba sea libre”, publicó a través de su cuenta oficial de X.

Asimismo, Salazar —nacida en el corazón de la Pequeña Habana en Miami e hija de exiliados cubanos que huyeron del régimen de Fidel Castro— reposteó un pronunciamiento de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. con motivo del quinto aniversario de las manifestaciones del 11 de julio. El comunicado oficial señala: “Han pasado cinco años desde las protestas del 11 de julio, y cientos de cubanos siguen en prisión por desafiar la tiranía comunista. Renovamos nuestro llamado a la liberación de todos los presos políticos e instamos al régimen a realizar las reformas económicas y políticas que permitan a todos los cubanos prosperar. Después de siete décadas de represión y una economía en crisis, el momento del cambio es ahora”.

La cuenta oficial de los republicanos en la Cámara de Representantes (@HouseGOP) respaldó la postura de la congresista con un mensaje contundente: "La generación de nuestros padres derrotó al socialismo en el extranjero. A la nuestra le toca derrotarlo en casa".

María Elvira Salazar ha impulsado leyes y resoluciones en apoyo a los presos políticos cubanos, consolidándose como una de las voces más firmes contra cualquier acercamiento que beneficie al régimen de La Habana. Su mensaje de hoy resume esta trayectoria: “Debemos seguir a su lado hasta que Cuba sea libre”.

Mientras la isla enfrenta una de las peores crisis económicas y migratorias de su historia, la congresista recuerda al mundo que el grito de libertad del 11 de julio de 2021 sigue vivo, y que Estados Unidos —especialmente la comunidad cubanoamericana— no puede dar la espalda a quienes luchan por los valores de la libertad.