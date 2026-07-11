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En el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart ratificó su solidaridad con el pueblo cubano y denunció la brutal represión del régimen castrista.

En su mensaje, el legislador republicano por Florida expresó:

“Hoy nos solidarizamos con el valiente pueblo cubano que, el 11 de julio de 2021, hizo historia al alzarse en toda la isla para exigir libertad, dignidad y el fin de décadas de tiranía.

Las históricas protestas del 11 de julio pusieron aún más en evidencia la brutalidad del régimen castrista.

En lugar de responder a las legítimas demandas de libertad del pueblo cubano, los esbirros de la dictadura desataron una violenta represión, realizaron detenciones e impusieron duras penas de prisión a los manifestantes, incluidos menores de edad. A día de hoy, más de 1.300 valientes cubanos —entre ellos 40 niños— permanecen injustamente encarcelados.

Exijo la liberación inmediata de todos los presos políticos y el fin de la impunidad para los responsables de estos crímenes atroces, y reafirmo mi solidaridad inquebrantable con quienes luchan por la libertad.”