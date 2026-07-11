El grito de San Antonio: retrospectiva del 11J (VIDEO)

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El 10 de julio de 2021, en plena pandemia de COVID-19 y en medio de las precariedades que padecía el pueblo cubano, una reflexión publicada en un grupo de Facebook de San Antonio de los Baños convocó a la población a congregarse en el parque de la Iglesia Católica de la localidad.

“Salió una publicación en un perfil que actualmente no se sabe quién fue, creo que se llamaba Danilo Roque y decía: ‘cansado de los apagones y la miseria, cansado de no tener alimentos ni medicinas, no lo piense más. Domingo 11 de julio, en el parque de la Iglesia a las 10 de la mañana, a exigir nuestros derechos. Si no vas, después no estés hablando por detrás’”, recordó el joven Julián Manuel Mazola Beltrán.

Y allí se congregó el pueblo ariguanabense, que comenzó a caminar hacia el Parque Central hasta llegar a la sede del Partido Comunista de Cuba a pesar de la presencia policial y de los agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil.

Varias personas, entre ellas el joven Yoan de la Cruz, transmitieron por sus perfiles en Facebook lo que estaba pasando y las imágenes tuvieron un efecto multiplicador en toda la isla.

De la Cruz fue condenado a seis años de prisión después de su detención el 21 de julio de 2021. Posteriormente, la sanción fue modificada por cinco años de trabajo correccional sin internamiento y el pasado 9 de mayo fue nuevamente encarcelado, y el 2 de julio trasladado a la cárcel de Melena del Sur, donde lo mantienen en prisión preventiva.

Ese mismo día, 11 de julio de 2021, Miguel Díaz-Canel, representante del régimen de La Habana, se presentó en San Antonio de los Baños y fue recibido con abucheos y le lanzaron pomos de agua vacíos.

En la ciudad de Santiago de Cuba, el pueblo abucheó al Comandante Ramiro Valdés, quien falleció en junio de 2026, demostrando su rechazo al régimen. En horas de la tarde, el propio Díaz Canel dio la orden de combate en televisión nacional, lo que otorgaba carta blanca a las fuerzas represivas para golpear, disparar a quemarropas a ciudadanos desarmados y violar los derechos de los manifestantes, mayoritariamente jóvenes, que pedían libertad y el final de la dictadura.

Orígenes de una herencia rebelde

En el Hato de Ariguanabo se asentaron los indígenas cultivadores de yuca y tabaco. El nombre original del poblado fue San Antonio Abad de los Baños y fue fundado en 1784 en la ribera del río Ariguanabo, al suroeste de La Habana, fundamentalmente por inmigrantes que llegaron a Cuba desde Islas Canarias.

La villa tomó el nombre de San Antonio Abad, considerado el Padre del monacato cristiano y quien vivió una vida de oración, penitencia y ascesis. Con el tiempo, y por las aguas medicinales del río Ariguanabo que irriga el poblado, se hizo famoso entre las familias adineradas de La Habana. Luego, cambiaron su nombre a San Antonio de los Baños.

Entre 1717 y 1723, miembros de esa comarca protagonizaron junto a otros vegueros tres rebeliones, levantamientos de los cultivadores de tabaco contra el monopolio impuesto por la Corona española. La protesta más grande fue la del 18 de febrero de 1723, y es considerada la primera rebelión campesina en la historia nacional. Participaron vegueros de Santiago de Las Vegas, Jesús del Monte, Bejucal, Guanabacoa, entre otros.

Al imponerse el régimen castrista, los sembradíos y tierras fértiles del Ariguanabo, fueron confiscados, el cauce natural del río fue desviado hacia la Segunda Represa, disecando la laguna de Ariguanabo y dejando la región en la precaria situación actual. Y, como en tiempos de la colonia española, controlaron la producción tabacalera de la región, pues los vegueros son obligados a vender su cosecha al Estado.

Es realmente doloroso, como lo acota el pensador Dimas Castellanos Martí en una reflexión publicada en el Centro de Estudios Convivencia, que a más de 300 años de la rebelión de los vegueros y el fusilamiento de 12 de ellos, “la causa por la que murieron los vegueros de 1723, casi tres siglos después, se mantiene tal como si el tiempo se hubiera detenido en Cuba”.

Libres desde Adentro

El efecto liberador del Grito de San Antonio se expandió por 123 ciudades y poblados de Cuba, de occidente a oriente. Los gritos de "libertad", "abajo el comunismo", "abajo la dictadura", "Patria y Vida", rompieron las antiguas barreras erigidas por el miedo y la represión.

El joven Jorge Martín Perdomo grabó un video desde Mayabeque, después de las protestas, sabiendo que la represión contra él y su hermano Nadir iba a ser implacable. "Yo no quiero ser héroe, yo simplemente soy uno más de tantos en este pueblo, somos unos pobres diablos más de este país, pero libres, libres ya desde adentro”, decía.

Los miles de cubanos que salieron a las calles a protestar el 11 y 12 de julio de 2021, demostraron que la oposición al régimen imperante no era un grupúsculo como solía llamar el régimen a los grupos opositores internos, que el instinto natural de buscar la libertad puede sobreponerse al miedo inducido, y que los jóvenes cubanos, cuarta o quinta generación nacida bajo el sistema comunista en Cuba, no tienen los mismos vínculos emocionales con la revolución cubana y sus íconos.

La represión brutal, las ejecuciones extrajudiciales y las muertes bajo custodia

El Centro por una Cuba Libre presentó en el Examen Periódico Universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el 44.º período de sesiones de octubre y noviembre de 2023, un informe sobre ejecuciones extrajudiciales, amenazas y desapariciones forzadas en Cuba entre 2019 y 2022 donde relata los hechos del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba.

Uno de los testimonios que contiene el informe es el de Orelvis Cabrera Sotolongo, periodista independiente de la ciudad de Cárdenas, lugar donde las protestas fueron muy fuertes y la represión también.

“[…] Los camiones entraron con tal furia que estaban a punto de atropellar a la gente al girar la calle. Son camiones de guerra rusos muy grandes. La gente se impresionó, se subió a las aceras, pero no se fue. Salgo a caminar y siento a una persona que dice: ‘Entremos en las tiendas’. Cuando miro, era el agente de la Seguridad del Estado que durante más de siete años me interrogó, me persiguió, me vigiló en la esquina y lo veo. Él no me ve, pero yo sí le veo a él. ¿Y qué hago? Me meto entre la multitud y empiezo a seguirle. Él estaba en una acera y yo en otra, y lo grabé entrando en la primera tienda porque era una estrategia de Seguridad del Estado”, contó.

Kassandra Díaz Ortega, quien dijo que presenció los hechos desde el inicio de las protestas en la misma ciudad de Cárdenas, detalló:

“Y ellos mismos irrumpen en las primeras tiendas que son las de MLC, que están en la esquina de las calles Real y Calzada y ahí es donde se divide el pueblo y empiezan a golpear a todas las personas que pueden. Golpearon a Lázara Karenia González Fernández […] Con puros golpes, y sí, a varios tipos les dieron tiros. En el Servicentro de Palma le dispararon a José Carlos Hernández Barrio, que vive en la avenida 45, detrás del hospital. Le dispararon dos veces […], una en el pie y otra en la cintura. A Gerardo Díaz Alonso también le dispararon varias veces, está en la Cárcel de Canaleta y es mi sobrino. Le dispararon como locos a un grupo de personas […]", recoge el testimonio incluido en el informe del Centro por una Cuba Libre.

En el documento se menciona que aunque las autoridades de La Habana reconocieron un solo fallecido en las protestas, testigos dicen que hubo otras muertes.

“Cristian Barrera Díaz, de 24 años, fue declarado desaparecido el 12 de julio. Las autoridades dijeron a su familia que estaba detenido, pero nunca pudieron verlo. El 5 de agosto les informaron de que se había ahogado y estaba enterrado en una fosa común del cementerio de Cárdenas. Su hermana, Dianelys Barrera Taylor, residente en Rusia, denunció el incidente”. Residentes en el lugar afirman que nadie se ahogó en Playa Larga ni el 11 ni el 12 de julio.

“Estaba en el Técnico cuando llegaron unos traslados de Cárdenas y contaban la historia del jefe del DTI, Yordanki Pérez Gamboa , conocido como El Indio , que había golpeado a un tipo dentro de la policía de Cárdenas, lo golpeó incansablemente hasta que el tipo falleció. […] A la comisaría, allí me amenazan, me gritan, me vuelven a decir lo mismo, que si me hubieran visto me hubieran pegado un tiro”, dice el testimonio de Kassandra Díaz Ortega.

Otro caso que menciona el informe es el de Osiris Puerto Terry. Según su testimonio, un pelotón de seis agentes de la policía disparó contra la población en el barrio de Santos Suárez, de La Habana, el 11 de julio de 2021 durante las protestas masivas. Le dispararon en la cabeza, pero fallaron. El segundo disparo fue en la pierna, y cuando cayó al suelo le dispararon por la espalda. Un vecino lo sacó de entre los fardos y lo llevó a un lugar seguro.

Puerto Terry brindó testimonio ante la Cumbre de Ginebra, celebrada el 18 de febrero del 2025, y no pudo regresar a Cuba por represalias contra él y su familia.

Organizaciones independientes han documentado muertes de prisioneros políticos cubanos condenados por las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J) y que se encontraban bajo custodia en el momento de su fallecimiento.

Entre los casos documentados figuran:

Luis Barrios Díaz: El 19 de noviembre de 2023, Barrios Díaz falleció en el Hospital Covadonga de La Habana. Le habían llevado dos días antes desde la prisión 1580 de esa ciudad. Había sido arrestado el 19 de julio de 2021 y en ese momento estaba sano. Fue condenado en enero del 2022 a nueve años de prisión. Las autoridades le negaron la atención médica que necesitaba para una infección pulmonar que nunca fue atendida. Murió bajo la custodia del régimen aunque las fuentes indican que ese mismo día de su muerte le habían dado una licencia extrapenal. Yosandri Mulet Almarales: Falleció en el Hospital Julio Trigo en La Habana el 26 de agosto de 2024, después de atentar contra su vida en un pase a su casa desde el Correccional con Internamiento “Toledo”, ubicado en Marianao. Fue condenado a 10 años de prisión después de participar en las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021. Su situación mental luego de las condiciones de hacinamiento que tuvo que sufrir, no fue tratada por las autoridades penitenciarias. Gerardo Díaz Alonso: El 17 de octubre de 2024, murió bajo custodia de las autoridades carcelarias del régimen de La Habana sin que se esclarecieran de forma independiente las causas médicas. Dijeron que fue un infarto, pero fuentes cercanas no creen en esa versión. Había sido arrestado y juzgado por las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas. Manuel de Jesús Guillén Esplugas: Confinado en la prisión Combinado del Este y condenado a 6 años, murió bajo custodia el 30 de noviembre de 2024. El régimen dijo que era un suicidio, pero su madre desmintió esa versión y denunció signos de tortura en el cuerpo de su hijo, a quien había visto en la visita familiar el 23 de noviembre y se encontraba bien. Ernesto Brieva Sempé: El 13 de mayo de 2026 en la Prisión Combinado del Este en La Habana, murió por desnutrición y falta de atención médica a un padecimiento renal. Había sido condenado a 5 años de correccional sin internamiento, pero las autoridades lo internaron en el Combinado del Este, porque Brieva Sempé seguía manifestándose en contra del sistema en Cuba. Las denuncias de Cubalex responsabilizan a las autoridades cubanas debido al severo estado de desnutrición y falta de atención médica que padecía.

El 12 de abril de 2026, Alexander Díaz Rodríguez, cumplió su sanción por haber participado en las protestas del 11 de julio en Artemisa. Su salud empeoró drásticamente en la prisión sin recibir atención médica adecuada para un cáncer de tiroides que le diagnosticaron en octubre de 2022.

El estado de desnutrición de Díaz Rodríguez impactó al mundo. Ha solicitado un pasaporte a las autoridades para poder salir fuera de la isla y recibir la atención médica que necesita, y la petición le ha sido negada.

Recuperar la verdad y la dignidad

El 11 y el 12 de julio de 2021 marcaron un antes y un después en la larga historia del diferendo entre el régimen comunista de La Habana y el pueblo cubano. La ira y la violencia de las fuerzas represivas desplegadas contra un pueblo desarmado fueron evidentes en las calles y prisiones de Cuba.

Pero en la medida en que la represión aumenta, la resistencia también aumenta. A cinco años del Grito de San Antonio, el pueblo cubano manifiesta cada día su rechazo al sistema imperante en la isla y su esperanza de un cambio hacia la libertad. Este camino, por duro que haya sido, es la manera más auténtica de que la nación cubana recupere la verdad y la dignidad.