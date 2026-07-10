Senador Tom Cotton exige la liberación de los presos políticos cubanos a cinco años del 11J 

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El senador republicano Tom Cotton pidió la liberación de los presos políticos en Cuba y advirtió que la represión contra los participantes en las protestas del 11 de julio de 2021 no debe caer en el olvido, al cumplirse cinco años del levantamiento popular que sacudió a la isla.

En un artículo de opinión publicado esta semana en el Miami Herald, el senador por Arkansas recordó que miles de cubanos salieron a las calles de La Habana, Santiago de Cuba y otras ciudades del país al grito de “libertad” para exigir el fin del régimen comunista.

“La respuesta del régimen fue rápida y brutal”, escribió Cotton, quien recordó que cientos de personas fueron arrestadas, sacadas de sus hogares y condenadas a largas penas de prisión por participar en las manifestaciones.

“El régimen cubano espera que el mundo olvide la represión del 11 de julio. Quieren que pasemos página, normalicemos las relaciones y nos relacionemos con el régimen como si nada hubiera pasado. Pero no permitiremos que este aniversario pase en silencio”, escribió.

Cotton también responsabilizó al sistema comunista de la profunda crisis económica que atraviesa Cuba y citó declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien atribuyó la escasez de electricidad, combustible y alimentos a la gestión de quienes gobiernan la isla.

En su columna, el senador sostuvo además que el gobierno cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a sus vínculos con Rusia, China e Irán.

El senador, quien respaldó la política del presidente Donald Trump hacia La Habana, también utilizó su cuenta en la red social X para recordar el quinto aniversario de las protestas y reiterar su respaldo a los cubanos que reclaman libertad.

“Estados Unidos apoya al pueblo cubano que anhela la libertad. No olvidaremos la represión del 11 de julio”, escribió.

En otro mensaje, publicado en vísperas del aniversario, Cotton pidió directamente la excarcelación de todos los presos políticos.

“Mañana se cumplen cinco años desde que miles de valientes cubanos protestaron pacíficamente contra el régimen tiránico. El régimen debería aprovechar hoy la oportunidad para liberar a todos los presos políticos”, afirmó.

“Exigir libertad es un delito solo para aquellos cuyo poder se ve amenazado, y apoyo a los valientes cubanos que continúan exigiendo un futuro mejor para su país”, concluyó el senador.