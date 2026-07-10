Condenado por el 11J envía fuerte mensaje desde una prisión en Camagüey (VIDEO)

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El preso político de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, Ángel Jesús Velis Marcano, en una llamada telefónica desde la cárcel de Kilo 9, en Camagüey, hizo un llamado de atención a que cualquier proceso de negociación con la dictadura cubana tendría que venir con la libertad de la isla.

“Nosotros no queremos moneda de cambio para cualquier negociación. Cualquier negociación que no sea la libertad Cuba es por gusto”, aseguró Velis Marcano en una llamada telefónica este jueves 9 de julio desde la cárcel a su madre.

Ailex Marcano Fabelo, en exilio forzoso en Miami desde mayo de 2024, recibió la llamada de su hijo justo cuando ofrecía un entrevista a Martí Noticias por lo que nuestro equipo pudo grabar el instante.

En su mensaje por el 5to aniversario de las manifestaciones del 11 de julio en la isla, Velis Marcano, quien cumple una condena de seis años de prisión por participar en estas protestas en su natal Camagüey, precisó lo que a su juicio es el único lenguaje que entiende el régimen comunista en la isla.

“El único lenguaje que entiende la dictadura es que la separen del poder”, afirmó.

Velis Marcano resaltó además lo que él definió como lo más importante para todos los presos políticos como él en cárceles de la isla.

“Por supuesto que queremos la libertad de nosotros los presos políticos. Queremos que el sufrimiento de nuestra familia termine ya. Pero nosotros lo que queremos es la libertad de Cuba”, apuntó.

La llamada telefónica de Velis Marcano desde la cárcel a su madre se escuchó con mucha dificultad. Ailex Marcano explicó a Martí Noticias que cada contacto con su hijo es todo un desafío para ambos.

“Mi hijo llama a la novia que tiene en Cuba y a través de dos teléfonos celulares, ella pega las dos bocinas y entonces yo puedo escuchar a mi hijo con esa imprecisión que ustedes pudieron notar. Es desesperante porque a veces no escucho nada”, detalló Ailex.

Esta madre aseveró a Martí Noticias que el 18 de mayo de 2027, su hijo debe salir de la prisión en Cuba y que a él le correspondía la libertad condicional pero no se la dieron.

Sin embargo, Ailex cree que la libertad de Ángel Jesús y de todos los presos políticos cubanos hoy está más cerca que nunca.

“Vamos a ser libres porque Dios es bueno y es grande”, le dijo Ailex a su hijo en su llamada telefónica.