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✊ 11J: 5 años después

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✊ 11J: 5 años después

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El grito de "Libertad" que resonó en toda Cuba sigue vivo cinco años después. Jornada que cambió la historia y dejó una huella imborrable en millones de cubanos. Revive los acontecimientos en las voces de sus protagonistas y descubre dónde están hoy los portagonistas del mayor estallido en décadas.

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