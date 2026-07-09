“Al duro y sin guantes”, esta tarde en transmisión simultánea
“Al duro y sin guantes” en vivo desde nuestros estudios y el LoanDepot Park, el estadio de los Miami Marlins, en las voces de José “pepe” Lacayo, Jorge “yoyo” Morejón, Yordano Cardona, José “chamby” Campos y desde España Daguito Valdés, todo esto por esta su emisora Radio Martí, a las 6 de la tarde.
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