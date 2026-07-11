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En el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, varias organizaciones de derechos humanos han emitido pronunciamientos exigiendo el fin de la represión y la liberación inmediata de los presos políticos en Cuba.

Christian Solidarity Worldwide (CSW) publicó un informe titulado “Cuba’s New Normal: The Situation of Freedom of Religion or Belief Five Years After 11J”, «La nueva normalidad de Cuba: la situación de la libertad de religión o de creencias cinco años después del 11J» en el que documentó 667 violaciones a la libertad religiosa.

Su directora de Incidencia, Anna Lee Stangl, afirmó: “Cinco años después de que los cubanos de todos los ámbitos salieron a las calles exigiendo justicia, derechos humanos y democracia, sus llamados siguen siendo ignorados intencionalmente por el Partido Comunista Cubano”.

La Human Rights Foundation (HRF) recordó que “miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad, dignidad y el fin de la dictadura. El régimen respondió con brutal represión, arrestos masivos y juicios farsa”, y reafirmó que “HRF se mantiene en solidaridad con el pueblo cubano y exige la liberación inmediata de todos los presos políticos”.

Finalmente, Human Rights Watch (HRW), en su World Report 2026, continúa destacando la persistente represión contra los participantes del 11J, con cientos de personas aún encarceladas y condenas que alcanzan los 22 años de prisión.

Todas estas organizaciones coinciden en que la represión en Cuba no solo se mantiene, sino que se ha vuelto más preventiva y sistemática, y reiteran su exigencia de verdad, justicia y libertad para el pueblo cubano.

Prisoners Defenders ha sido una de las voces más activas. En su último informe mensual la organización denunció que “el régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J: 1.306 prisioneros políticos y 40 de ellos detenidos siendo menores de edad”, según declaró su presidente Javier Larrondo.

La entidad alertó además que el régimen ha encarcelado de forma selectiva a “periodistas, youtubers, un rapero, un pastor evangélico, médicos, ex presos del 11J y numerosos jóvenes” con el objetivo de desactivar cualquier posible movilización.

Por su parte, Justicia 11J lanzó la campaña “Cinco años sin justicia”, con la que busca mantener viva la memoria de las protestas y presionar por la excarcelación de los manifestantes.