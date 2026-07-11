“No dejaremos de luchar nunca hasta ver una Cuba libre”

Getting your Trinity Audio player ready...

En el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el senador republicano por Florida Rick Scott reafirmó su compromiso con la causa de la libertad cubana.

En su publicación, Scott escribió:

"Hoy conmemoramos el quinto aniversario del valiente movimiento pacífico «Patria y Vida» contra el ilegítimo régimen comunista cubano. Nos solidarizamos con el pueblo de Cuba en su valiente lucha por la libertad y la democracia".

"No debemos dejar de luchar NUNCA hasta ver renacer la libertad en la isla y que el ilegítimo régimen de Castro y Díaz-Canel rinda cuentas. ¡Patria y Vida!", dijo el legislador.

El senador, uno de los más firmes defensores de la causa cubana en el Congreso estadounidense, utilizó el lema “Patria y Vida” —convertido en himno mundial de las protestas— para recordar que el movimiento pacífico del 11J marcó un antes y un después en la resistencia del pueblo cubano contra la dictadura.

El senador Rick Scott ha mantenido durante años una postura inquebrantable contra el régimen cubano. Como gobernador de Florida y ahora como senador, ha impulsado numerosas iniciativas para presionar al gobierno de La Habana, condenar las violaciones de derechos humanos y exigir la liberación de los presos políticos.

Scott ha visitado en múltiples ocasiones la comunidad cubanoamericana en Miami, se ha reunido con ex presos políticos y familias de manifestantes encarcelados, y ha reiterado que no habrá descanso hasta que Cuba sea libre.