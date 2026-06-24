De Teherán a La Habana: nuevos actores en la red que conecta a Cuba con grupos pro-Hezbolá y activistas occidentales

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Actualización (23 de junio de 2026): Una versión en inglés de este artículo fue publicado originalmente en The Washington Times el 2 de junio de 2026. Dos días después de su publicación, el Gobierno de Estados Unidos sancionó al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), una de las organizaciones analizadas en esta investigación. Desde entonces, Washington también ha ampliado las sanciones contra entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA y designó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, colaboradora de Resumen Latinoamericano —un medio de comunicación mencionado en esta investigación por sus vínculos con redes alineadas con Irán y Hezbolá— y esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.

Informes recientes confirman que los Departamentos de Justicia y del Tesoro están investigando a organizaciones sin fines de lucro y grupos activistas estadounidenses por presuntamente coordinarse con Cuba como parte de una campaña de influencia extranjera. Estas investigaciones no deben pasar por alto el papel de La Habana en la vinculación de las llamadas "redes de solidaridad cubanas" con extremistas islámicos y activistas estadounidenses cuyo objetivo es influir en los estadounidenses.

El año pasado, uno de los autores de este artículo, Gelet Martínez Fragela, publicó una columna en The Washington Times en la que documentó cómo el régimen cubano ha servido de puente entre movimientos militantes alineados con Irán y grupos activistas marxistas en Occidente.

La columna examinó el papel del ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos), una organización que diversos analistas han vinculado al aparato de inteligencia cubano y que organiza viajes a la Isla para activistas estadounidenses y grupos de solidaridad que realizan campañas y protestas en Estados Unidos. Según el artículo, la entidad organiza visitas a Cuba para activistas estadounidenses y mantiene vínculos con cerca de 2.000 organizaciones en todo el mundo, entre ellas CodePink, el Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL), los Socialistas Democráticos de América (DSA) y la coalición proiraní al-Tajammu.

En 2022, el ICAP y al-Tajammu redactaron un acuerdo de cooperación e integración. Según el Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICT) de Israel, al-Tajammu mantiene vínculos con Hezbolá y su junta directiva incluye representantes y miembros asociados a otras organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, entre ellas los hutíes, la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

En 2017, Musa Ahmed Jaber, integrante y "combatiente" del FPLP, llegó a Cuba y estableció una representación de esa organización en La Habana. Desde entonces, el grupo ha desarrollado actividades políticas y de propaganda dirigidas a audiencias internacionales.

Un año después, una organización sin fines de lucro de California cuyo director financiero, Paul Larudee, fue identificado por al-Tajammu como su coordinador para Norteamérica, registró un nombre comercial ficticio: el Comité Internacional por la Paz, la Justicia y la Dignidad (ICPJD), que, según informes públicos, fue cofundado por un miembro del FPLP con sede en La Habana.

La principal organización sin fines de lucro de Paul Larudee, la Asociación para la Inversión en Comités de Acción Popular (AIPAC, por sus siglas en inglés), que no guarda relación con el conocido lobby proisraelí del mismo acrónimo, ha utilizado diversos nombres comerciales asociados a actividades antiisraelíes, según registros del Contralor del Condado de Alameda en California.

Dos de esas entidades son el Comité Internacional por la Paz, la Justicia y la Dignidad (ICPJD) y Resumen Latinoamericano, una plataforma digital que difunde y amplifica narrativas alineadas con el régimen cubano y causas antiisraelíes. Resumen Latinoamericano opera a través de una red internacional que incluye sedes en Cuba y Argentina, una estructura legal en California y otra registrada en el País Vasco. Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín —hijo de Raúl Castro y exjefe de los servicios de inteligencia de Cuba—, ha colaborado con ese medio durante años.

Los registros históricos del sistema DNS muestran que versiones anteriores de Resumen Latinoamericano estuvieron alojadas en la dirección IP 91.226.176.148, perteneciente a la red Nodo50, con sede en Madrid. Los registros públicos de RIPE identifican a Santiago Botana como contacto administrativo de ese bloque de direcciones. Diversos reportes han vinculado a Botana con Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

El servidor español fue objeto de un operativo en 2019 como parte de una investigación conjunta entre Colombia y España, que concluyó que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habían utilizado esa infraestructura para alojar páginas web en las que reivindicaban un atentado con coche bomba contra una escuela de policía en Bogotá. El ataque dejó 21 cadetes muertos y 68 heridos.

La misma infraestructura de servidores aloja actualmente el sitio web del ICAP (SiempreConCuba.com), así como numerosas páginas de organizaciones activistas y movimientos políticos.

El Dr. Michael Barak, investigador sénior del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICT), afirmó que «Resumen Latinoamericano opera como una plataforma de difusión de los mensajes de Irán, Hezbolá y organizaciones proiraníes como al-Tajammu». Una investigación de ADN Cuba también constató que contenidos publicados por Resumen Latinoamericano fueron posteriormente reproducidos por Al-Manar, el medio de comunicación oficial de Hezbolá.

En 2021, Resumen Latinoamericano reconoció que el ICPJD fue cofundado por Bassel Ismail Salem, representante del FPLP radicado en Cuba, cuyo padre, Ismail Musa Salem, fue miembro fundador del FPLP. A través de los años, Paul Larudee y Bassel Ismail Salem han coincidido en eventos virtuales promovidos por organizaciones afines a Irán y difundidos por Resumen Latinoamericano. Uno de ellos fue el Simposio Internacional de Solidaridad con Palestina celebrado en octubre de 2021, en el que ambos participaron junto a activistas y dirigentes de organizaciones de izquierda de América Latina y Europa.

Si bien el 'AIPAC' de Larudee está registrado en California, la presencia digital de su alter ego, el ICPJD, aparece en medios de comunicación estatales cubanos, en el sitio web del FPLP y en la revista de la organización, Al-Hadaf. Desde 2020, la organización sin fines de lucro del Larudee en California también ha organizado "delegaciones de voluntarios" de Estados Unidos a Cuba y Venezuela.

Este tipo de alianzas se remontan a décadas atrás. Muchos de los activistas occidentales que hoy orbitan alrededor de al-Tajammu participaron anteriormente en la campaña para la liberación de la Red Avispa, una red de espionaje cubana desmantelada por el FBI en la década de 1990.

Esta coincidencia de actores fue señalada inicialmente por Hassan Juni, miembro de la junta directiva de al-Tajammu, quien dijo en 2022 que activistas de esa organización participaron en las campañas internacionales a favor de la liberación de miembros de la Red Avispa y que, posteriormente, muchos de ellos pasaron a integrarse en ONG y organizaciones de 'derechos humanos'.

Asimismo, nuestra investigación encontró que una estructura previa del ICPJD, registrada por Paul Larudee, ayudó a organizar en Estados Unidos las campañas de apoyo a los agentes cubanos de la Red Avispa tras su arresto por el FBI, según documentos históricos y archivos web revisados por este medio.

La red de Larudee tampoco es ajena a los activistas que rodean a Neville Roy Singham, el multimillonario bajo escrutinio del Congreso por sus supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino y sus contribuciones a grupos izquierdistas y antiisraelíes como CodePink y El Foro del Pueblo (The People’s Forum).

Registros públicos, revisados por los autores, muestran que el 'AIPAC' del Sr. Larudee ha realizado donaciones al Fondo de Justicia y Educación, una organización sin fines de lucro también vinculada al Sr. Singham.

Estas conexiones entre La Habana, el FPLP, al-Tajammu y diversas organizaciones sin fines de lucro estadounidenses de izquierda ilustran el papel, a menudo poco examinado, que Cuba desempeña como punto de convergencia entre la llamada «alianza rojo-verde», movimientos de extrema izquierda y redes islamistas radicales.

«Lo que hace que esta red sea tan peligrosa es la falta de escrutinio al que está sometida en Occidente», explicó el Dr. Barak.

En marzo de 2024, Resumen Latinoamericano publicó fotografías de un taller palestino en Cuba en el que participaban Mariela Castro, hija de Raúl Castro, junto a representantes del FPLP como Bassel Ismail Salem y el Dr. Watan Jamil Alabed, así como Manolo de los Santos, director del Fondo de Justicia y Educación y director ejecutivo del Foro del Pueblo, otra organización financiada por Singham.

Ese mismo mes, en La Habana, De los Santos intervino en un evento patrocinado por el régimen al que asistió Salem, donde declaró: “Yo siempre quiero salir a las manifestaciones con cierta bandera roja con un círculo blanco con una flecha", dijo, describiendo el emblema asociado al FPLP. Luego añadió: "Quiero salir a la calle con esa bandera, no puedo, por eso hablamos de la resistencia".

El periodista cubano Darío Alemán dijo a ADN Cuba que, alrededor de 2014, mientras visitaba a un compañero de clase en una oficina de La Habana dirigida por el exespía de la Red Avispa, René González, vio llegar a De los Santos con la editora de Resumen Latinoamericano y coordinadora general del ICPJD, Graciela Ramírez.

“Me lo presentaron como miembro del Comité Internacional”, dijo el Sr. Alemán, refiriéndose al nombre anterior del ICPJD. En 2024, salieron a la luz fotografías que mostraban a Ramírez sosteniendo una bandera palestina junto a Salem y Alabed dentro de la Embajada de Irán en La Habana.

Cuba ha sido considerada durante mucho tiempo una reliquia de la Guerra Fría, pero en 2023, funcionarios cubanos y líderes del ICAP celebraron su influencia internacional en un informe que destacaba la aprobación de 106 resoluciones a favor del régimen en ciudades estadounidenses y la movilización de sus movimientos de solidaridad para realizar manifestaciones frente a la Casa Blanca.

Durante años, la red que conecta a organizaciones vinculadas a la inteligencia cubana, grupos extremistas islamistas y movimientos activistas occidentales ha operado con escaso escrutinio. El último debate público importante en el Congreso sobre el papel de Cuba en la facilitación de la influencia iraní tuvo lugar en 2015. Desde entonces, estas redes no han hecho más que expandir su influencia, un hecho que Washington no debería ignorar.

El 4 de junio de 2026, apenas dos días después de la publicación original de esta investigación en The Washington Times, el Gobierno de Estados Unidos sancionó al ICAP. Semanas más tarde, Washington amplió las sanciones contra entidades de GAESA y designó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, colaboradora de Resumen Latinoamericano y esposa de Alejandro Castro Espín.

Las nuevas medidas indican que las autoridades estadounidenses están prestando una atención renovada a las redes internacionales vinculadas al régimen cubano y a su papel en operaciones de influencia política fuera de la Isla.

[Este artículo fue publicado originalmente por ADNCuba]