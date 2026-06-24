Golpe económico: 176 medidas del régimen cubano se tambalean ante sanciones de EEUU

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Las últimas sanciones de Estados Unidos contra entidades relacionadas con el monopolio militar cubano GAESA, incluidas un banco, varias empresas y la Antillana de Acero, llevan un mensaje específico al régimen de la isla, enfrascado en echar a andar un paquete económico para solventar la crisis general que vive el país.



“Habría que echar mano de la frase de que no escampa. Para el castrismo no escampan las sanciones y hay que leerlas como una respuesta al paquete de 176 medidas que presentó la semana pasada. Sin embargo, cuando uno lee detenidamente estos 176 puntos, se da cuenta que, sin el apoyo de Washington, la mayoría de ellos no tendría la mínima posibilidad de implementarse, y eso lo estamos viendo ahora con estas sanciones”, dijo la directora del diario digital independiente 14ymedio, Yoani Sánchez.



La periodista se cuestionó la viabilidad de las medidas sin el apoyo de Washinton.



“¿Para qué sirve hablar de que las empresas estatales van a pasar a propiedad mercantil y se van a abrir si esas empresas nacen ya sancionadas? Por eso, yo creo que la respuesta de Washington en este caso, que hay que contar con la Casa Blanca para poder echar a andar ese paquete. Por tanto, no escampan las sanciones y esas sanciones no solamente están queriendo decir no vas a ganar dinero a través de GAESA, a través de ese emporio que lo controla todo, sino que, no lo vas a hacer si no haces reformas políticas”, dijo.



Por su parte, el periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada, exiliado en México, coincidió en que las 176 medidas anunciadas por el gobierno cubano son letra muerta en medio de las sanciones de Washington.



“Estoy seguro que ningún capital extranjero, ningún inversionista extranjero va a ir a invertir en Cuba, porque hay muchas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos y nadie se va a arriesgar a hacer esto, y mucho menos en el sector turístico, que está en la debacle”, afirmó.

Al respecto, el economista Pedro Monreal comentó recientemente que "Cuba no puede implementar una “planificación financiera” efectiva sin un flujo estable y significativo de divisas. Ese esquema requiere coherencia macro, convertibilidad estable y capacidad para importar".



En otro momento de su intervención, Sánchez enfatizó en el daño económico que significa que entre los sancionados esté la Antillana de Acero, a la que calificó como una poderosa industria de la rama siderúrgica en la isla.

Legisladores de Florida reaccionan

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, republicana por el sur de la Florida, señaló que las sanciones anunciadas el martes envía un mensaje claro al régimen de La Habana de que enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo cubano no quedará sin consecuencias.



"Quienes mantienen al pueblo cubano con hambre, a oscuras y viviendo con miedo" no deberían tener acceso a los mercados internacionales ni disfrutar de los privilegios del mundo libre. Aplaudo la decisión del secretario Rubio de sancionar a entidades que han servido para enriquecer a la dictadura mientras millones de cubanos luchan cada día por salir adelante", dijo en un mensaje publicado en X.

"Las cosas se complican: felicito al presidente de Estados Unidos y al secretario Rubio por estas sanciones dirigidas contra GAESA y la familia Castro, quienes se han enriquecido mientras el pueblo cubano sufre apagones, escasez y represión", escribió en la red social la señadora floridana Asley Moody.



El congresista cubanoamericano Carlos Giménez, republicano por la Florida, también celebró las nuevas sanciones de Washington contra La Habana.

"El secretario Rubio lo expresó a la perfección, y sus acciones decisivas están ejerciendo más presión sobre el régimen que nunca. ¡Quienes sean sorprendidos socavando y violando las sanciones contra la dictadura en Cuba rendirán cuentas!", afirmó.

(Incluye un reporte de Amado Gil para Radio Martí)