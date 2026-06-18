Nada nuevo en la "transformación económica" que proclama La Habana

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Las reformas económicas aprobadas por el régimen cubano para enfrentar la profunda crisis que atraviesa el país han despertado cuestionamientos entre expertos y opositores.

Mientras el economista Pedro Monreal pone en duda la credibilidad del nuevo paquete de medidas y recuerda el fracaso de la Tarea Ordenamiento, el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, considera que las iniciativas llegan demasiado tarde y dejan fuera los cambios políticos e institucionales necesarios para rescatar la economía.

El paquete, aprobado por el Comité Central del Partido Comunista y ratificado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, contempla una mayor apertura a la inversión privada, la posibilidad de que los cubanos residentes en el exterior inviertan en el país, una reducción del tamaño del aparato estatal, mayor autonomía para las empresas públicas y la ampliación de las actividades económicas autorizadas para el sector privado.

Durante la presentación de las reformas, Miguel Díaz-Canel reconoció que la realidad impone cambios "urgentes y necesarios" y admitió que la burocracia, la lentitud administrativa y otras trabas internas también han contribuido al deterioro de la economía.

"No debe sorprender que el primer acto del show 'propuestas de transformaciones' haya reafirmado la impotencia pública por el secretismo de las 'propuestas'. El alarde sobre la coincidencia de los funcionarios acerca de que son medidas 'imprescindibles' no es una buena noticia", escribió Monreal, quien dedicó un extenso hilo en la red social X a cuestionar tanto el contenido como la forma en que el gobierno ha presentado las nuevas propuestas

Monreal afirmó que el nuevo paquete enfrenta un serio problema de credibilidad debido al precedente de la Tarea Ordenamiento, implementada en 2021.

"Hay por lo menos dos problemas con los paquetes económicos del 'team continuidad': el incómodo precedente del fracaso del 'ordenamiento', el paquete más elaborado que hayan presentado, y la insistencia en hacer pasar por necesidad lo que en realidad es una opción", señaló.

El economista recordó que el Ordenamiento estuvo respaldado por una amplia base normativa, pero comenzó a mostrar deficiencias apenas semanas después de su entrada en vigor.

"Que se hable ahora de 'propuestas' apresuradas —todavía invisibles— no resuelve la falta de credibilidad de la enésima 'iniciativa' oficial", afirmó.

Asimismo, cuestionó la narrativa oficial según la cual las reformas son inevitables.

"Resolver problemas estructurales es una necesidad, pero las medidas que propone un partido y gobierno expresan una selección entre varias alternativas. No hay que conocer el detalle del nuevo paquete para saber que cualquier acción de política económica siempre es una opción", escribió.

Monreal también expresó dudas sobre el respaldo legal que tendrán las medidas y consideró insuficientes los proyectos legislativos previstos para acompañar la llamada transformación económica.

En el cierre de su análisis resumió su principal objeción al modelo planteado por el régimen.

"Esperemos a que concluya el segundo acto del show 'propuestas de transformaciones', que vuelve a intentar vender la idea de que es posible cuadrar el círculo: un modelo de planificación central eficiente y, al mismo tiempo, un Estado de derecho democrático con partido único", concluyó.

Las críticas también llegaron desde la oposición cubana. En declaraciones a Martí Noticias, Manuel Cuesta Morúa afirmó que las reformas representan un reconocimiento de la gravedad de la crisis, pero llegan cuando la economía cubana enfrenta una de las situaciones más difíciles de las últimas décadas.

"El gobierno da unos pasos que llegan tarde. Es una reforma china tardía, en un contexto que no le favorece y luego de haberse dejado atrapar en las sanciones de la política norteamericana, en la que, por supuesto, nadie va a invertir", afirmó.

El presidente del Consejo para la Transición Democrática sostuvo que las medidas anunciadas no constituyen una innovación.

"Estas medidas no son nada que se haya descubierto recientemente en las mejores y más profundas escuelas económicas del mundo. Simplemente son medidas que aplican todos los gobiernos que quieren hacer prosperar a su pueblo", señaló.

A su juicio, el régimen ha desperdiciado décadas sin adoptar decisiones que habrían contribuido a evitar el deterioro económico.

"Demuestra, por otro lado, que se puede subdesarrollar un país, una tarea bastante difícil, en vez de acometer la tarea más sencilla, que es desarrollar un país", sostuvo.

Aunque reconoció que algunas iniciativas avanzan "en la dirección correcta", insistió en que el paquete deja fuera los elementos que realmente podrían reactivar la economía.

"Ponen a un lado las tres medidas más importantes, todas fuera de la economía, que tendrían un mayor impacto en el desarrollo de la prosperidad y de la economía cubana", dijo.

Entre ellas mencionó la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos, actuar con transparencia y ofrecer garantías jurídicas a quienes deseen invertir en la isla.

"Hay que reformar todo el orden legal cubano para ofrecer una robusta red de seguridad jurídica para la inversión", afirmó.

Aunque desde perspectivas distintas, tanto Monreal como Cuesta Morúa coinciden en que las reformas reflejan el reconocimiento oficial de la gravedad de la crisis económica, pero discrepan de su capacidad para generar una transformación estructural que permita sacar a Cuba del prolongado estancamiento económico.