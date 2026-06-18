Vicepresidente de EEUU ofrece declaraciones sobre Cuba

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este jueves que la administración de Donald Trump desea una mejora en las condiciones de vida de los cubanos y dijo que mantienen contactos con las autoridades de la isla.

“Queremos que el pueblo de Cuba sea feliz y próspero. De hecho, estamos hablando con el gobierno cubano ahora mismo sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para cambiar esa situación”, declaró.

Durante una intervención ante la prensa, el periodista colombiano Juan Esteban Silva le preguntó si Cuba sería la siguiente después de la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán.

Vance sostuvo que el sistema político y económico cubano “no ha funcionado” y describió la situación económica de la isla como “probablemente peor que la economía iraní”.

“Está a 90 millas de nuestras costas. Así que cada vez que hay una crisis, terminamos teniendo refugiados desesperados o personas que no pueden alimentar a sus familias tratando de llegar en masa a nuestro país”, afirmó el vicepresidente.

El vicepresidente añadió que Estados Unidos evaluará las acciones de La Habana antes de definir los próximos pasos en la relación bilateral. “Vamos a ver qué hacen. Obviamente, si hacen una cosa, nosotros haremos otra”, señaló.

“Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla”, indicó.

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