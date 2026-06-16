Ejército de EEUU listo para cualquier escenario en Cuba

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A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:

“Lo que ocurra con el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos y del liderazgo de Cuba”, dijo el secretario de Guerra Pete Hegseth. “Pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y posicionado para cualquier posible contingencia”.

Durante un discurso ante personal militar estadounidense en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 10 de junio, el secretario de Guerra de EEUU afirmó: “Es un honor estar aquí en Guantánamo. Este lugar fue y sigue siendo hoy un terreno estadounidense muy importante y estratégico”.

La base forma parte del Comando Sur de Estados Unidos y sirve como pieza central para la seguridad regional estadounidense en el Caribe. Alberga a unos 3.000 efectivos militares estadounidenses y el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, responsable del cuidado y la custodia seguros, humanos y legales de los detenidos bajo las leyes del conflicto armado.

El secretario Hegseth señaló que su visita tenía dos propósitos: garantizar que la instalación de detención sea sólida y que los miembros del servicio estén equipados, pero también mostrar al mundo que la preparación militar de Estados Unidos no solo se refiere a lugares al otro lado del planeta.

“[Queremos asegurarnos de que] el mundo entienda que el poder estadounidense, ya sea a 9.000 millas o a 90 millas de nuestras costas, es el mayor del mundo, y [que estamos] preparados para pasar a la ofensiva o a la defensa en cualquier momento para defender nuestros intereses”, dijo.

En 1823, el presidente James Monroe formuló una política exterior, ahora conocida como la Doctrina Monroe, que declaraba que el hemisferio occidental estaba fuera del alcance de nuevos intentos de colonización o interferencia por parte de las naciones europeas. Posteriormente, esto se amplió para incluir la interferencia de cualquier potencia extranjera.

En 1904, dijo Hegseth, el presidente Theodore Roosevelt añadió a esa doctrina su propia interpretación, conocida como el Corolario Roosevelt, que enfatizaba que Estados Unidos podía intervenir en los asuntos de las naciones latinoamericanas para proteger sus intereses.

El secretario Hegseth dijo a los militares que la Doctrina Monroe ha sido central en la historia de Estados Unidos. “Estamos defendiendo la patria y estamos recuperando nuestro hemisferio”, afirmó. “Este presidente llegó y dijo que no solo la Doctrina Monroe sigue vigente, y no solo el Corolario Roosevelt sigue vigente, sino que ahora tenemos la ‘Doctrina Donroe’ — el corolario del presidente Donald J. Trump a la Doctrina Monroe: que el territorio, el terreno en nuestro hemisferio, es un terreno clave”.

Estados Unidos está firmemente comprometido con la protección del hemisferio occidental frente a cualquier amenaza extranjera.