EEUU sanciona a CUPET por servir a un gobierno represivo de ladrones

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A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:

El gobierno de Estados Unidos continúa defendiendo sus intereses de seguridad nacional y política exterior, al tiempo que se solidariza con el pueblo cubano. En este esfuerzo, el Departamento de Estado de EEUU está sancionando a la empresa estatal de petróleo y gas de Cuba, Unión Cuba-Petróleo (CUPET).

El régimen cubano ha convertido los recursos de la compañía energética en "una herramienta tanto de represión como de cleptocracia del régimen en beneficio propio", declaró el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

"Mientras el pueblo cubano sufre escasez de combustible y apagones debido a décadas de falta de inversión en infraestructura crítica, los líderes comunistas de Cuba han desviado recursos energéticos para llenar sus propios bolsillos", escribió el Secretario Rubio.

Señaló que el régimen revende innumerables barriles en el mercado secundario, acapara suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y raciona la energía como herramienta de control social.



Las sanciones congelarán los activos de Unión Cuba-Petróleo (CUPET) en Estados Unidos y restringirán las transacciones de empresas estadounidenses con dicha compañía, dificultando así que el régimen obtenga ganancias robando energía a su pueblo.

"Mientras los cubanos de a pie esperan semanas para llenar los tanques de sus autos y sufren apagones incesantes, la familia Castro viaja en un jet privado, el gobierno traslada en autobuses a manifestantes falsos para montar espectáculos publicitarios y el régimen prioriza mantener el suministro eléctrico en hoteles turísticos de lujo".

La declaración señaló que activos clave de la empresa fueron expropiados a propietarios estadounidenses, en referencia a la nacionalización de las refinerías de Cuba tras la revolución cubana.

Esta medida se adopta en cumplimiento de una orden ejecutiva del 1 de mayo de 2026 que exige imponer sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos.

La orden establece que las políticas del régimen cubano constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos.

El presidente Donald J. Trump señala en una orden ejecutiva anterior que el régimen cubano se alinea con naciones hostiles y las invita a "establecer en Cuba capacidades militares y de inteligencia sofisticadas que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos".

Las élites de Cuba "acogen a grupos terroristas transnacionales" y brindan "asistencia en materia de defensa, inteligencia y seguridad" a adversarios.

"Contrariamente a los intereses y a la política exterior de Estados Unidos, el régimen comunista cubano apoya el terrorismo y desestabiliza la región mediante la migración y la violencia", afirma la orden. "El régimen comunista persigue y tortura a sus opositores políticos; niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa; se lucra corruptamente de su miseria; y comete otras violaciones de los derechos humanos".

"Estados Unidos no tolerará un Estado canalla que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas de potencias extranjeras hostiles a tan solo noventa millas de territorio estadounidense", declaró el presidente Trump. "No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad que sus antepasados lucharon tan valientemente por establecer hace más de 100 años".

"El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento", escribió el secretario Rubio. "La Administración Trump seguirá atacando la capacidad de Cuba para utilizar el comercio de energía como herramienta para promover su agenda corrupta y su aparato de seguridad represivo".