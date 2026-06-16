EEUU advierte a empresarios: podrían perder sus visas por tráfico de propiedades confiscadas en Cuba

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Estados Unidos envió una carta de advertencia a una empresa extranjera, cuya identidad no fue revelada, por su presunta participación en el tráfico de propiedades confiscadas en Cuba, y advirtió que sus principales ejecutivos podrían enfrentar restricciones de visa en virtud del Título IV de la Ley LIBERTAD.

En una publicación en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental señaló que la medida forma parte de los esfuerzos de Washington para combatir el uso de bienes expropiados por el régimen.

“La Administración Trump emitió una carta de advertencia a otra empresa extranjera presuntamente dedicada al tráfico de bienes confiscados en Cuba”, indicaron.

“La Administración Trump está enviando una clara advertencia de que los altos directivos de dicha empresa podrían quedar sujetos a restricciones de visado en virtud del Título IV de la Ley LIBERTAD. Como ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio, una visa es un privilegio, no un derecho”, añadió la publicación.

La acción se enmarca en la estrategia de la administración Trump de aumentar la presión sobre empresas e individuos que se benefician de bienes confiscados por el gobierno cubano.

El Título IV de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton o Ley LIBERTAD, establece la exclusión de Estados Unidos de extranjeros involucrados en la confiscación o el “tráfico” de propiedades reclamadas por ciudadanos estadounidenses.

La disposición contempla la denegación de visas a funcionarios corporativos, directivos, socios principales y accionistas con capacidad de control de empresas relacionadas con esas operaciones.