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EEUU revoca el visado a hija de Carlos Lage y su esposo, propietarios de negocios en Cuba

Cristina Lage Codorniú, la hija menor de Carlos Lage Dávila.
Cristina Lage Codorniú, la hija menor de Carlos Lage Dávila.

Sumario

  • La hija menor del exvicepresidente cubano Carlos Lage, Cristina Lage Codorniú, y su esposo, propietarios de una cadena de restaurantes de lujo en La Habana, tuvieron sus visas estadounidenses revocadas el 12 de junio.
  • La medida llega meses después de que se revelara su participación en Group Tentacioones SRL, que opera restaurantes exclusivos como Sensacioones, Woow y Nao Habana, además del servicio IFood.
  • Washington no ha explicado públicamente las razones de la revocación, en un contexto de mayor escrutinio hacia familiares de figuras de la élite política y económica cubana.
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Hace 16 años, el exvicepresidente cubano Carlos Lage Dávila fue acusado de sucumbir a las "mieles del poder" y apartado de forma fulminante por Raúl Castro. Hoy, esas mismas mieles parecen seguir beneficiando a su familia.

Su hija menor, Cristina Lage Codorniú, es propietaria junto a su esposo de una cadena de restaurantes de lujo en La Habana, aunque recientemente perdió el privilegio de viajar a Estados Unidos.

Martí Noticias conoció que, el pasado 12 de junio, Cristina Lage Codorniú y su esposo, Orlando Alain Rodríguez Leyva, recibieron una comunicación de la Embajada de Estados Unidos en La Habana notificándoles la revocación de sus visas de entradas múltiples.

Fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron la medida a este medio. Martí Noticias solicitó comentarios al Departamento de Estado, pero la institución mantiene como política no comentar ni confirmar decisiones relacionadas con visados de personas específicas.

La revocación ocurre meses después de que Martí Noticias revelara que la hija del exvicepresidente cubano figura entre los propietarios de Group Tentacioones SRL, una empresa que opera varios restaurantes de lujo en la capital cubana, entre ellos Sensacioones, Woow y Nao Habana, además del servicio de entrega de alimentos IFood.

El exclusivo Tomahawk Gallego en los restaurantes de Cristina Lage supera los 114 dólares.
El exclusivo Tomahawk Gallego en los restaurantes de Cristina Lage supera los 114 dólares.

Hasta la reciente cancelación de su visado, Cristina Lage Codorniú viajaba con frecuencia a Estados Unidos y Europa, según fuentes consultadas por este medio.

La compañía cuenta con un sitio web que no identifica públicamente a sus propietarios, aunque presenta sus establecimientos como “el sueño materializado de una familia apasionada por la hospitalidad y la rica herencia gastronómica de Cuba”.

Lage Codorniú es licenciada en Derecho y gestora de derechos de autor. Junto a su esposo controla un grupo empresarial gastronómico que emplea a más de 40 trabajadores y opera algunos de los restaurantes más exclusivos de La Habana.

Carlos Lage Dávila junto a Fidel Castro.
Carlos Lage Dávila junto a Fidel Castro.

No existe información oficial que detalle cómo se estructuró la propiedad de estos negocios, en un contexto donde la falta de transparencia dificulta conocer el alcance real de las fortunas vinculadas a familiares de antiguos y actuales dirigentes del régimen.

Cristina Lage Codorniú no respondió a solicitudes de comentarios enviadas por Martí Noticias.

La medida migratoria ocurre además en un momento de creciente escrutinio por parte de Washington hacia miembros de la élite política y económica cubana y sus familiares. Sin embargo, debido a la confidencialidad que protege los procesos de visado, las autoridades estadounidenses no han hecho públicas las razones específicas de la revocación.

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    Mario J. Pentón

    Mario J. Pentón es un periodista multimedios de Martí Noticias. Egresado de la Universidad de Cienfuegos en la carrera de Comunicaciones, se inició como corresponsal del diario independiente 14ymedio y luego en los diarios el Nuevo Herald y el Miami Herald. En los Estados Unidos también ejerció como reportero de América TeVé, canal 41 de Miami, y conductor radial en América Radio. Su trabajo en temas de inmigración y asuntos sobre Cuba le ha ganado una fiel audiencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. 

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