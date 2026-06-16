EEUU revoca el visado a hija de Carlos Lage y su esposo, propietarios de negocios en Cuba

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Hace 16 años, el exvicepresidente cubano Carlos Lage Dávila fue acusado de sucumbir a las "mieles del poder" y apartado de forma fulminante por Raúl Castro. Hoy, esas mismas mieles parecen seguir beneficiando a su familia.

Su hija menor, Cristina Lage Codorniú, es propietaria junto a su esposo de una cadena de restaurantes de lujo en La Habana, aunque recientemente perdió el privilegio de viajar a Estados Unidos.

Martí Noticias conoció que, el pasado 12 de junio, Cristina Lage Codorniú y su esposo, Orlando Alain Rodríguez Leyva, recibieron una comunicación de la Embajada de Estados Unidos en La Habana notificándoles la revocación de sus visas de entradas múltiples.

Fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron la medida a este medio. Martí Noticias solicitó comentarios al Departamento de Estado, pero la institución mantiene como política no comentar ni confirmar decisiones relacionadas con visados de personas específicas.

La revocación ocurre meses después de que Martí Noticias revelara que la hija del exvicepresidente cubano figura entre los propietarios de Group Tentacioones SRL, una empresa que opera varios restaurantes de lujo en la capital cubana, entre ellos Sensacioones, Woow y Nao Habana, además del servicio de entrega de alimentos IFood.

Hasta la reciente cancelación de su visado, Cristina Lage Codorniú viajaba con frecuencia a Estados Unidos y Europa, según fuentes consultadas por este medio.

La compañía cuenta con un sitio web que no identifica públicamente a sus propietarios, aunque presenta sus establecimientos como “el sueño materializado de una familia apasionada por la hospitalidad y la rica herencia gastronómica de Cuba”.

Lage Codorniú es licenciada en Derecho y gestora de derechos de autor. Junto a su esposo controla un grupo empresarial gastronómico que emplea a más de 40 trabajadores y opera algunos de los restaurantes más exclusivos de La Habana.

No existe información oficial que detalle cómo se estructuró la propiedad de estos negocios, en un contexto donde la falta de transparencia dificulta conocer el alcance real de las fortunas vinculadas a familiares de antiguos y actuales dirigentes del régimen.

Cristina Lage Codorniú no respondió a solicitudes de comentarios enviadas por Martí Noticias.

La medida migratoria ocurre además en un momento de creciente escrutinio por parte de Washington hacia miembros de la élite política y económica cubana y sus familiares. Sin embargo, debido a la confidencialidad que protege los procesos de visado, las autoridades estadounidenses no han hecho públicas las razones específicas de la revocación.