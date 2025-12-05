Enlaces de accesibilidad

Desvelamos la vida de lujos de la hija de Carlos Lage

Cristina Lage Codorniú, hija del exvicepresidente cubano Carlos Lage, es hoy propietaria de una cadena de restaurantes de lujo en La Habana, donde un solo plato puede costar más de lo que gana un trabajador cubano en seis meses. Además, posee visa estadounidense y viaja con frecuencia a Miami y Europa. ¿Cómo logró construir este imperio gastronómico en medio de la peor crisis económica desde 1959? ¿Quién le abrió las puertas del éxito en un país donde la mayoría sobrevive con salarios de hambre? Aquí te presentamos la investigación completa.

