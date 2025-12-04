Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Cuba al Día

Ex jefe de espías de Chávez y Maduro confiesa: “El régimen está en guerra con América”

Ex jefe de espías de Chávez y Maduro confiesa: “El régimen está en guerra con América”
Embed
Ex jefe de espías de Chávez y Maduro confiesa: “El régimen está en guerra con América”

No media source currently available

0:00 0:25:45 0:00
Enlace directo

La explosiva carta de Hugo “El Pollo” Carvajal —exjefe de Inteligencia Militar de Chávez y Maduro— acusa al régimen venezolano de dirigir una guerra narco-terrorista contra Estados Unidos. Desde prisión, Carvajal denuncia espionaje, infiltración en bases militares, colaboración con FARC, ELN, Hezbollah y la exportación del Tren de Aragua a territorio estadounidense. Además, asegura que el sistema electoral de Smartmatic fue creado para manipular elecciones. Analizamos el contenido y las consecuencias políticas de esta revelación.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG