Cuba al Día

Cuba al Día | Miércoles, 3 de Diciembre del 2025

Una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional dejó sin servicio a todo el occidente de Cuba. Hoy analizamos qué está pasando y por qué la crisis eléctrica podría empeorar en 2026 con el experto Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, quien explicará además las causas del deterioro del sistema, la dependencia del petróleo importado y la falta de inversiones en termoeléctricas.

