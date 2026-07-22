"No tenemos un bloqueo naval. Eso es propaganda cubana", denuncia Embajador Waltz (VIDEO)

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El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, compareció este miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en una audiencia titulada “Rendición de cuentas y reforma de las Naciones Unidas: Promoción de una política exterior de América primero, mediante la diplomacia estratégica y el reparto de cargas”.

Entre otros temas, en la audiencia se trató la política exterior de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental y su enfoque hacia las dictaduras de Cuba y Nicaragua, así como la transición hacia la democracia en Venezuela.

El congresista Mark Pocan, demócrata de Wisconsin, cuestionó las presiones de la administración Trump al régimen de La Habana y calificó de fracaso la votación llevada a cabo en la Asamblea General de la ONU sobre el embargo, al tiempo que contó sus experiencias de diferentes viajes a Cuba.

"¿Diría usted que estamos en guerra con Cuba en su definición? Yo no diría que lo estamos, y solo lo resalto porque tenemos un bloqueo naval alrededor de la isla", indagó Pocan.

"No tenemos un bloqueo naval. Eso es propaganda cubana. Estados Unidos contribuyó con más de 500 millones de dólares en bienes. Un bloqueo sería un anillo de barcos de la armada alrededor de la isla. Propaganda cubana. No hay bloqueo en Cuba, por lo que los cubanos pueden recibir combustible de cualquier parte del mundo", respondió el diplomático.

"¿Puede explicarme que el 7 de julio hubo una votación en la ONU para continuar el debate sobre el bloqueo estadounidense a Cuba? Y nos opusimos a eso y tuvimos una especie de derrota vergonzosa, 136 a nueve, con 30 abstenciones. Han pasado más de 65 años desde que mantuvimos esencialmente este bloqueo, este embargo a Cuba. ¿Y nos hemos acercado a la democracia, los hemos encaminado hacia los derechos humanos? ¿Esos 65 años nos han llevado a donde queremos estar?", insistió Pocan, quien culpó a las sanciones por las penurias del pueblo cubano, sin señalar responsibilidad alguna al régimen.

"Hemos tenido un efecto significativo al no permitir que el régimen cubano expanda su revolución, su comunismo y su política antiestadounidense, revolución, como la llaman, en todo el hemisferio occidental y en los Estados Unidos", contestó Waltz.

"No es el gobierno cubano, somos nosotros. Estamos bloqueando el combustible, lo que significa que mientras estuve allí 42 horas sin energía, tuvimos una hora y media. Los cirujanos literalmente terminan las cirugías a veces con las luces de sus celulares, ¿verdad? Eso es por nuestra culpa", insistió el congresista de Wisconsin.

"¿Puedo hacerle una pregunta? Durante su viaje, ¿visitó la isla privada del régimen de Castro? ¿Visitó su jet privado, que parece tener combustible?", refutó el embajador.

Pocan viajó a la isla acompañado de Teresa Leger-Fernández, de Nuevo México, Maxine Dexter, de Oregón; y Delia Catalina Ramírez, de Illinois, donde fueron recibidos por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen comunista.

En la audiencia de hoy, la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar le agradeció, en nombre la comunidad cubanoamericana que representa por su exposición en las Naciones Unidas.

"Gracias en nombre de la gente que represento, los venezolanos, los nicaragüenses. Gente que solo quiere ver la libertad y sentir la libertad que tenemos en los Estados Unidos", agregó Salazar.

"Como sabe, el régimen cubano ha utilizado a las Naciones Unidas durante demasiado tiempo para su propaganda. Ver a otros países repitiendo esa propaganda sobre un bloqueo como si hubiera una flota de la Armada de los Estados Unidos alrededor de Cuba impidiendo que las cosas entren y salgan al infierno. Acabamos de escuchar al Representante Pocan aquí repitiendo esa propaganda después de su visita, donde aparentemente no visitó a los presos políticos. No celebró el 11 de julio, donde se levantaron para tratar de deshacerse de este yugo de opresión, ni vio el jet privado de la familia Castro que aparentemente tiene suficiente combustible o la isla privada de la familia Castro", acotó Waltz.

"El ministro de Relaciones Exteriores cubano estaba tan molesto porque se denunciara su corrupción. Rompió su auricular al golpearlo contra la mesa. No están acostumbrados a que la gente se oponga a sus años de propaganda y use, supongo que la lógica de por qué seguimos manteniendo la presión sobre este régimen", agregó el diplomático.

"En una nota positiva, si los Acuerdos de Abraham fueron la historia de la primera administración Trump, lo que está sucediendo en el Hemisferio Occidental, creo que es la historia de la segunda administración Trump. Argentina ya se había acercado a nosotros, pero ahora vemos a Chile, Ecuador, Bolivia, la inauguración que tendremos en Colombia el 7 de agosto, Honduras, El Salvador...", añadió. "Y por supuesto, sé que querrás hablar de Venezuela..."

"Y Nicaragua también, porque mi tiempo se acaba y me encantaría hablar contigo durante los próximos 30 minutos. Daniel Ortega dijo ayer clara y abiertamente que no planeaba realizar más elecciones libres y justas en Nicaragua. Dijo abiertamente que se convertirá en otro dictador. ¿Qué podemos hacer por los nicaragüenses? También tenemos cientos de miles de nicaragüenses en el Distrito 27 de Miami y en todo Estados Unidos que aman el sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer para que tengan un país libre?", preguntó María Elvira Salazar.

"Bueno, lo que ya no reciben es energía y petróleo gratis de Rusia. Y al igual que Cuba, ya no reciben los 100.000, cientos de miles de barriles de petróleo gratis de Venezuela. Esa es la historia de los apagones en Cuba y creo que también será la historia de Nicaragua. Ya no tienen a su benefactor Maduro, que ahora está en la cárcel, gracias a Dios. Fuera del edificio de la ONU, allí mismo en Nueva York", respondió Waltz.

"¿Qué podemos hacer para obligar a Ortega a cambiar su postura y sentir la presión de Estados Unidos como la han sentido Cuba y Nicaragua?", indagó la congresista de la Florida.

"Yo lo haría, sé que se nos acaba el tiempo. Espero volver a hablar con ustedes y sentarme con ustedes en cuanto a las acciones que tomarán el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado, y nosotros aquí en la ONU. Para enfrentar otra dictadura comunista en el hemisferio occidental", contestó el embajador.

"Bien. Venezuela, el secretario Rubio dijo que la transición comenzaría a principios de agosto de este año. ¿Qué puede compartir con nosotros al respecto? Queremos elecciones libres y justas en Venezuela", preguntó la cubanoamericana.

"Estamos brindando ayuda vital, como saben, en respuesta al terremoto. Estamos expulsando a los cubanos, rusos, chinos e iraníes de Venezuela, están trabajando con nosotros y combatiendo a las pandillas, y el secretario ha anunciado el inicio de la transición, que está llevando al país en la dirección correcta en comparación con donde estábamos hace solo unos meses. Esta es una trayectoria inmensa y positiva", concluyó Waltz.