Waltz: “Se atrevieron a decir lo que millones saben: Cuba merece ser libre”

Getting your Trinity Audio player ready...

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, recordó este sábado el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 y denunció que más de 800 presos políticos permanecen encarcelados en Cuba.

“Hace cinco años, en un día como hoy, el pueblo cubano llenó las calles y exigió libertad”, escribió Waltz en una publicación en X.

El diplomático estadounidense recordó la respuesta de las autoridades cubanas a las manifestaciones, las mayores protestas antigubernamentales registradas en décadas en la isla.

“El régimen respondió con golpes, cárceles, juicios amañados y miedo”, afirmó.

Miles de personas salieron a las calles el 11 y 12 de julio de 2021 en decenas de localidades de Cuba para exigir libertad y protestar por la escasez de alimentos y medicinas, los apagones y el deterioro de las condiciones de vida.

Las autoridades respondieron con detenciones masivas y procesos judiciales contra los participantes. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado las largas condenas de prisión impuestas a manifestantes y han exigido reiteradamente la liberación de quienes permanecen encarcelados.

Waltz puso énfasis en las personas que continúan privadas de libertad por motivos políticos.

“Hoy, más de 800 presos políticos permanecen tras las rejas: artistas, raperos, poetas, padres, hijas y hermanos”, señaló.

“Se atrevieron a decir lo que millones saben: Cuba merece ser libre”, agregó.

El pronunciamiento de Waltz se produce después de que esta semana, durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el embajador estadounidense pidiera la liberación de los presos políticos cubanos y reclamara el respaldo de la comunidad internacional a quienes exigen libertades fundamentales en la isla.

Durante su intervención, Waltz mostró retratos de varios presos políticos cubanos, la mayoría encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021.

El diplomático mencionó específicamente a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, así como a Fernando Almenares Rivera, Duannis León Taboada y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo.

Waltz instó entonces a las delegaciones internacionales a apoyar al pueblo cubano y exigió la liberación de quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.

“Estamos con ellos. Patria y Vida”, concluyó este sábado el representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas.

El pronunciamiento de Waltz se suma a los mensajes divulgados por funcionarios de la administración del presidente Donald Trump y legisladores estadounidenses para recordar el quinto aniversario del 11J, expresar su respaldo a quienes reclaman cambios democráticos en Cuba y exigir la liberación de los presos políticos.