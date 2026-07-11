Moody anuncia resolución con ocho reclamos al Senado de EEUU por el 11J

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La senadora estatal Ashley Moody (R-FL) se sumó a las voces que conmemoran el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, destacando la valentía del pueblo cubano frente a la dictadura comunista y presentando una iniciativa en la Cámara Alta.

Moody, junto al senador Rick Scott, ha liderado una resolución en el Senado de Florida para conmemorar el aniversario del #11J, condenar la represión del régimen de Miguel Díaz-Canel y exigir la liberación inmediata de los más de 1.300 presos políticos que aún permanecen encarcelados, muchos de ellos desde las protestas de hace cinco años.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Moody quien ocupa el escaño que perteneció al actual Secretario de Estado, Marco Rubio,expresó: “Hace cinco años, el pueblo Cubano se alzó en una serie de protestas contra el tiránico Partido Comunista que ha gobernado Cuba durante más de medio siglo".

"Los hombres y mujeres que se enfrentaron valientemente a su gobierno sufrieron golpizas y torturas, sin embargo, se mantuvieron firmes exigiendo los derechos fundamentales que han sido erosionados por las políticas socialistas", dijo.



"La valentía del pueblo Cubano me recuerda el valor de nuestros Padres Fundadores, quienes lucharon por sus derechos hace 250 años. Presentamos esta resolución como un recordatorio, no solo de los males del opresivo régimen Cubano, sino también del poder de un pueblo que se alza con valentía frente al comunismo. Patria y Vida.”

La resolución contiene ocho puntos concretos que piden al Senado de Estados Unidos lo siguiente: