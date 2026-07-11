Moody anuncia resolución con ocho reclamos al Senado de EEUU por el 11J

La senadora estatal Ashley Moody (R-FL) se sumó a las voces que conmemoran el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, destacando la valentía del pueblo cubano frente a la dictadura comunista y presentando una iniciativa en la Cámara Alta.
Moody, junto al senador Rick Scott, ha liderado una resolución en el Senado de Florida para conmemorar el aniversario del #11J, condenar la represión del régimen de Miguel Díaz-Canel y exigir la liberación inmediata de los más de 1.300 presos políticos que aún permanecen encarcelados, muchos de ellos desde las protestas de hace cinco años.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Moody quien ocupa el escaño que perteneció al actual Secretario de Estado, Marco Rubio,expresó: “Hace cinco años, el pueblo Cubano se alzó en una serie de protestas contra el tiránico Partido Comunista que ha gobernado Cuba durante más de medio siglo".
"Los hombres y mujeres que se enfrentaron valientemente a su gobierno sufrieron golpizas y torturas, sin embargo, se mantuvieron firmes exigiendo los derechos fundamentales que han sido erosionados por las políticas socialistas", dijo.
"La valentía del pueblo Cubano me recuerda el valor de nuestros Padres Fundadores, quienes lucharon por sus derechos hace 250 años. Presentamos esta resolución como un recordatorio, no solo de los males del opresivo régimen Cubano, sino también del poder de un pueblo que se alza con valentía frente al comunismo. Patria y Vida.”
La resolución contiene ocho puntos concretos que piden al Senado de Estados Unidos lo siguiente:
- Elogiar la valentía, el coraje y la determinación de los miembros del movimiento prodemocrático y todos los activistas de la libertad en Cuba que arriesgaron sus vidas por la libertad del pueblo cubano.
- Condenar la represión continuada contra cientos de activistas prodemocráticos y presos políticos, incluidos niños, que el régimen cubano mantiene injustamente detenidos y sometidos a tortura física y psicológica, y exigir su liberación inmediata e incondicional.
- Condenar la brutal dictadura totalitaria del régimen cubano y exigir el fin del sufrimiento del pueblo cubano y la impunidad de los violadores de derechos humanos.
- Pedir a la comunidad internacional que se solidarice con el pueblo cubano y denuncie los actos represivos del régimen.
- Urgir a la comunidad internacional a responsabilizar al régimen cubano por sus violaciones de derechos humanos mediante sanciones coordinadas y presión diplomática.
- Solicitar a la administración del presidente Trump que coloque la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles en el centro de su política hacia Cuba, manteniendo fuertes sanciones hasta que se cumplan todas las condiciones de la ley estadounidense.
- Apoyar el derecho del pueblo cubano a la reunión pacífica y a la libre expresión, y condenar cualquier esfuerzo del régimen para suprimir estos derechos fundamentales.
- Alentar el apoyo continuado a las organizaciones de la sociedad civil cubana y a los medios independientes que trabajan por promover la democracia y los derechos humanos en Cuba.
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