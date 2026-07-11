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11J Cuba

Imágenes inéditas en 360 grados, el estallido desde todos los ángulos

Marcos Louit, imágenes inéditas en 360 grados de las protestas del 11J del 2021
Marcos Louit, imágenes inéditas en 360 grados de las protestas del 11J del 2021

Sumario

  • Cinco años después del 11J, el artista Marcos Louit publica imágenes inéditas en 360 grados que documentan las protestas y la represión en La Habana, un valioso registro histórico que mantuvo oculto durante años por miedo a la represión.

El artista y realizador Marcos Louit decidió publicar imágenes inéditas grabadas con tecnología de video en 360 grados que documentan la magnitud de las manifestaciones y la respuesta represiva del régimen cubano.

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Cinco años después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el artista y realizador Marcos Louit decidió publicar imágenes inéditas grabadas con tecnología de video en 360 grados que documentan la magnitud de las manifestaciones y la respuesta represiva del régimen cubano.

Durante años, Louit mantuvo ocultas las grabaciones por temor a las consecuencias para él, sus amigos y otros manifestantes que aparecían en las imágenes.

“Ya no quiero seguir guardando estas imágenes para mí. Quiero compartirlas con el mundo”, escribió al presentar “Superando mi miedo”, el proyecto en el que reúne parte del material filmado aquel día.

Marcos Louit en bicicleta y con una cámara 360 documentando el 11J del 2021
Marcos Louit en bicicleta y con una cámara 360 documentando el 11J del 2021

En entrevista con Martí Noticias, Louit explicó que utiliza la tecnología 360 desde hace años y que decidió salir a las calles en bicicleta con su cámara porque comprendió que estaba ante un momento histórico.

“Para mí era un grito de libertad y era el momento de pedirle al Gobierno que nos escuchara”, recordó.

El 11J como nunca antes lo habías visto: la represión en 360 grados
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El 11J como nunca antes lo habías visto: la represión en 360 grados
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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La tecnología le permitió documentar lo que ocurría en todas las direcciones y pasar relativamente inadvertido mientras recorría las calles de La Habana.

“Muchas veces estamos mirando hacia el frente, pero no sabemos qué pasa detrás, no sabemos qué pasa a los lados. Con esta tecnología luego puedes ver cómo ocurrió todo, qué hicieron”, explicó.

A medida que avanzaba hacia La Habana Vieja, Louit comenzó a presenciar el despliegue de fuerzas gubernamentales para impedir el avance de los manifestantes.

“Lo que me encontré fue todo lo opuesto: una represión absurda, calles tomadas por gente que golpeaba con total impunidad a personas que querían expresarse de manera pacífica”, relató.

Uno de los momentos que más lo impactó ocurrió cerca del Paseo del Prado, donde asegura haber presenciado la detención de manifestantes, entre ellos menores de edad.

“Vi cómo capturaban a las personas que gritaban, cómo se llevaban presos a niños. Literalmente, un niño. Tengo un video en el que lo muestro”, afirmó.

Louit asegura que durante su recorrido no presenció actos de vandalismo ni saqueos.

“El 11 de julio no vi ninguna actividad criminal. Lo que vi fueron miles de personas queriendo algo mejor para sus vidas”, escribió en la presentación del proyecto.

“Escuché la palabra libertad miles de veces, y eso es algo que nunca olvidaré”.

El realizador explicó que decidió no publicar antes las grabaciones para evitar poner en peligro a sus amigos y a otras personas que aparecían en ellas.

“A mi cargo estaba mi madre. Entonces no era el momento de desclasificar esto”, dijo.

Ahora, fuera de Cuba y cinco años después de las protestas, considera que el material debe hacerse público.

“Me doy cuenta de que lo que debe es verse y que mientras más gente lo vea, mejor”, afirmó.

Para Louit, el principal valor de las imágenes es histórico. La grabación en 360 grados permite observar simultáneamente el comportamiento de los manifestantes y la actuación de las fuerzas gubernamentales.

“Es un material completamente histórico. No creo que exista algo así”, señaló.

El artista no descarta convertir las grabaciones en un documental o una experiencia inmersiva que permita reconstruir lo ocurrido durante las protestas.

Al definir el 11J cinco años después, Louit utiliza una sola palabra: “triste”.

“Perdieron una oportunidad excepcional de escuchar a su pueblo”, afirmó.

A pesar de la represión que presenció y del miedo que durante años le impidió publicar las imágenes, el realizador asegura mantener la esperanza de un cambio democrático en Cuba.

“Sé que con cada protesta el pueblo cubano está un paso más cerca de crear una nueva Cuba democrática donde las personas puedan ser libres y no vivir con miedo”.

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    Yaima Pardo

    Yaima Pardo La Red (Camagüey, Cuba) periodista multimedia en Martí Noticias, licenciada en Arte Teatral y máster en Procesos Culturales  en  la Universidad de las Artes de La Habana. Se ha desempeñado como presentadora y productora en MegaTV, (SBS) en Miami y fue directora multimedia de la publicación ADNCUBA. Como realizadora cinematográfica ha dirigido los documentales: Al final del camino, OFF_LINE, Antígona, Pinero Pinero, y Causas y Azares.

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