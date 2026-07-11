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Cinco años después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el artista y realizador Marcos Louit decidió publicar imágenes inéditas grabadas con tecnología de video en 360 grados que documentan la magnitud de las manifestaciones y la respuesta represiva del régimen cubano.

Durante años, Louit mantuvo ocultas las grabaciones por temor a las consecuencias para él, sus amigos y otros manifestantes que aparecían en las imágenes.

“Ya no quiero seguir guardando estas imágenes para mí. Quiero compartirlas con el mundo”, escribió al presentar “Superando mi miedo”, el proyecto en el que reúne parte del material filmado aquel día.

En entrevista con Martí Noticias, Louit explicó que utiliza la tecnología 360 desde hace años y que decidió salir a las calles en bicicleta con su cámara porque comprendió que estaba ante un momento histórico.

“Para mí era un grito de libertad y era el momento de pedirle al Gobierno que nos escuchara”, recordó.

La tecnología le permitió documentar lo que ocurría en todas las direcciones y pasar relativamente inadvertido mientras recorría las calles de La Habana.

“Muchas veces estamos mirando hacia el frente, pero no sabemos qué pasa detrás, no sabemos qué pasa a los lados. Con esta tecnología luego puedes ver cómo ocurrió todo, qué hicieron”, explicó.

A medida que avanzaba hacia La Habana Vieja, Louit comenzó a presenciar el despliegue de fuerzas gubernamentales para impedir el avance de los manifestantes.

“Lo que me encontré fue todo lo opuesto: una represión absurda, calles tomadas por gente que golpeaba con total impunidad a personas que querían expresarse de manera pacífica”, relató.

Uno de los momentos que más lo impactó ocurrió cerca del Paseo del Prado, donde asegura haber presenciado la detención de manifestantes, entre ellos menores de edad.

“Vi cómo capturaban a las personas que gritaban, cómo se llevaban presos a niños. Literalmente, un niño. Tengo un video en el que lo muestro”, afirmó.

Louit asegura que durante su recorrido no presenció actos de vandalismo ni saqueos.

“El 11 de julio no vi ninguna actividad criminal. Lo que vi fueron miles de personas queriendo algo mejor para sus vidas”, escribió en la presentación del proyecto.

“Escuché la palabra libertad miles de veces, y eso es algo que nunca olvidaré”.

El realizador explicó que decidió no publicar antes las grabaciones para evitar poner en peligro a sus amigos y a otras personas que aparecían en ellas.

“A mi cargo estaba mi madre. Entonces no era el momento de desclasificar esto”, dijo.

Ahora, fuera de Cuba y cinco años después de las protestas, considera que el material debe hacerse público.

“Me doy cuenta de que lo que debe es verse y que mientras más gente lo vea, mejor”, afirmó.

Para Louit, el principal valor de las imágenes es histórico. La grabación en 360 grados permite observar simultáneamente el comportamiento de los manifestantes y la actuación de las fuerzas gubernamentales.

“Es un material completamente histórico. No creo que exista algo así”, señaló.

El artista no descarta convertir las grabaciones en un documental o una experiencia inmersiva que permita reconstruir lo ocurrido durante las protestas.

Al definir el 11J cinco años después, Louit utiliza una sola palabra: “triste”.

“Perdieron una oportunidad excepcional de escuchar a su pueblo”, afirmó.

A pesar de la represión que presenció y del miedo que durante años le impidió publicar las imágenes, el realizador asegura mantener la esperanza de un cambio democrático en Cuba.

“Sé que con cada protesta el pueblo cubano está un paso más cerca de crear una nueva Cuba democrática donde las personas puedan ser libres y no vivir con miedo”.