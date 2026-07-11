Mike Hammer visita a familiares de presos del 11J

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Cinco años después del estallido social del 11 de julio de 2021, las heridas continúan abiertas para cientos de familias cubanas cuyos hijos permanecen en prisión. Este viernes, en la víspera de un nuevo aniversario del histórico estallido social, el jefe de la Misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, recorrió varios hogares marcados por la represión para escuchar de primera mano los testimonios de padres que aún esperan el regreso de sus hijos.

La jornada estuvo marcada por escenas de profundo dolor, pero también de esperanza y resistencia. En cada vivienda, Hammer fue recibido por familiares que aprovecharon la visita para denunciar las consecuencias que, aseguran, han enfrentado desde el encarcelamiento de sus seres queridos.

El dolor de la familia Aguilar

Uno de los primeros encuentros fue con Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar, un joven con discapacidad intelectual condenado a 12 años de prisión por el delito de sedición tras participar en las manifestaciones de La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.

Con evidente emoción, Aguilar describió el impacto que la ausencia de su hijo ha tenido en la familia. "Me levanto a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, y veo a la mamá de Walnier sentada ahí llorando por su hijo, por el más pequeño de la casa, al que criamos con cariño, respeto y amor. Nos lo arrancaron", expresó.

El padre insistió en que su hijo únicamente ejerció su derecho a manifestarse. "Lo único que hizo fue unirse a una manifestación y exigir libertad y una vida digna. Ni la muerte nos va a impedir luchar por Walnier", afirmó.

"Mi hijo está preso por decir la verdad"

Hammer también visitó a Daymi Albornoz Rodríguez, madre de Yoanky Báez, condenado a 14 años de prisión por sedición tras participar en las protestas ocurridas en La Esquina de Toyo, en el municipio Diez de Octubre.

Cinco años después de su arresto, la madre sostiene que su hijo continúa pagando un alto precio por expresar sus ideas. "Mi hijo está encarcelado por decir la verdad. Aquí no tenemos libertad de expresión y a los jóvenes no se les permite decir lo que piensan", lamentó.

Albornoz también habló del impacto personal que ha tenido el encarcelamiento de su hijo y la soledad que asegura enfrentar desde entonces.

Treinta años de prisión para Dayron Martín

El recorrido continuó en la vivienda de Carlos Martín, padre de Dayron Martín Rodríguez, condenado a 30 años de prisión por sedición tras las manifestaciones de La Güinera.

Según sostiene su familia, Dayron, diagnosticado con esquizofrenia, fue sentenciado injustamente después de grabar con su teléfono celular lo que ocurría durante las manifestaciones.

"Estuvo un día en la estación de policía del Capri, siete días en Cien y Aldabó y de ahí lo trasladaron al Combinado del Este. Desde entonces no ha salido más. En el juicio le impusieron 30 años", recordó su padre.

"Lo que me mantiene en pie es la esperanza” asegura la madre de Duannis León

Hammer también sostuvo un encuentro con Jenny Taboada, madre de Duannis León Taboada, quien cumple una condena de 14 años de prisión por sedición relacionada con las protestas del 11 de julio.

La madre describió estos años como un período de sufrimiento constante que, asegura, ha trascendido el encarcelamiento de su hijo.

"Han sido 14 años de condena para un joven que nunca tuvo antecedentes penales. Es un sufrimiento prolongado, de torturas, citaciones, chantajes y de ser marginados, porque ni siquiera podemos trabajar", denunció.

A pesar de las dificultades, asegura que no ha perdido la esperanza. "Lo que me mantiene en pie es la esperanza, el amor de una madre por su hijo y el apoyo de tantas personas como usted", respondió al jefe de Mision.

La visita de Mike Hammer se produjo en la antesala del quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 y forma parte de los encuentros que el diplomático estadounidense ha sostenido con distintos sectores de la sociedad civil desde su llegada a La Habana.

Durante el recorrido, el jefe de misión escuchó testimonios sobre las condenas, el impacto que las prisiones han tenido en las familias y las dificultades que, según denunciaron los entrevistados por Hammer, continúan enfrentando por mantener una postura crítica frente al régimen cubano.