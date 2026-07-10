Seguridad del Estado cita al manifestante del 11J Edel Carrero para presentarse en Villa Marista

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El actor y manifestante del 11 de julio de 2021, Edel Carrero, denunció este viernes haber recibido una citación de la Seguridad del Estado para presentarse el próximo lunes 13 en Villa Marista, sede del órgano de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior en La Habana y lugar al que con frecuencia son convocados opositores, periodistas independientes y defensores de derechos humanos para interrogatorios.

La denuncia fue realizada mediante un video enviado a Martí Noticias pocas horas después de que, según explicó, un oficial del Ministerio del Interior llegara hasta su vivienda para entregarle personalmente la citación.

Carrero aseguró que el documento le fue entregado alrededor de las 4:22 de la tarde de este viernes por un mayor del MININT, quien únicamente le informó que debía comparecer para una "entrevista", sin ofrecer detalles sobre las razones de la convocatoria.

"Hace unos minutos recibí una citación de la Seguridad del Estado para el 13 de julio, o sea el lunes. Hoy es 10 de julio, son las 4:22 de la tarde. Vino un mayor con una citación para una entrevista en Villa Marista", relató al inicio del video.

El activista afirmó que decidió hacer pública la situación para dejar constancia de lo ocurrido y alertar sobre lo que pudiera suceder durante su comparecencia.

"Aquí no hay libertad ni democracia"

Durante su mensaje, Carrero criticó al sistema político cubano y aseguró que la falta de garantías jurídicas impide a los ciudadanos conocer por qué son citados por la Seguridad del Estado.

"Ustedes saben que aquí no hay libertad, aquí no hay democracia, aquí no hay derechos. Esto es una dictadura", expresó.

Según explicó, una de las mayores preocupaciones es que las autoridades no informan previamente cuál será el motivo de la entrevista ni los asuntos que pretenden abordar durante el interrogatorio. "Ellos no te dicen para qué te quieren entrevistar, no te dicen nada. Nunca sabes", afirmó.

Carrero también cuestionó la versión ofrecida por el oficial que le entregó la citación, quien, según su relato, aseguró desconocer el motivo por el cual debía presentarse en Villa Marista.

"Pretende que yo le crea que, siendo un mayor del MININT, no sabe el motivo por el cual a mí me están citando para entrevistarme, entre comillas", manifestó.

En el video, el opositor aseguró que este tipo de citaciones son para interrogatorios prolongados y denunció que constituyen mecanismos de presión psicológica utilizados contra activistas y voces críticas.

"Ustedes saben que eso es interrogatorio, tortura psicológica y todo lo que les dé la gana hacer porque esto es una dictadura", sostuvo.

"De momento voy a una supuesta entrevista y termino preso", advirtió. Por esa razón, dijo que había decidido divulgar inmediatamente la citación para que existiera un registro público antes de acudir a la sede de la Seguridad del Estado.

Denuncia prioridades del régimen

Carrero también criticó que, mientras Cuba enfrenta una profunda crisis económica y social, las autoridades continúan dedicando recursos a vigilar e interrogar a ciudadanos críticos del Gobierno.

"Estoy haciendo este video para que el mundo sepa que mientras Cuba está hundida en la miseria, en apagones, enfermedades, desastres, drogas y asaltos, ellos se dedican a citar a personas inocentes como yo", afirmó.

"Soy un ciudadano correcto, que no comete ningún delito, que no soy delincuente, que no hago nada. Ellos se dedican a citar, a molestar y a joderle la vida a personas inocentes", expresó.

Edel Carrero ha denunciado durante los últimos años múltiples episodios de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado debido a su activismo político.

El actor ganó notoriedad tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando participó junto a otros artistas y activistas en una protesta frente al entonces Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). Posteriormente denunció haber sido detenido y, meses después, aseguró que fue expulsado de su puesto de trabajo como consecuencia de sus posiciones críticas hacia el régimen.

Desde entonces, ha informado en varias ocasiones sobre citaciones, interrogatorios y actos de vigilancia, especialmente en fechas consideradas sensibles por la dictadura cubana antes de movilizaciones convocadas por la oposición.