Confirman que Otero Alcántara sigue bajo custodia de la Seguridad del Estado

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La curadora de arte y activista Anamely Ramos informó este jueves que logró hablar por teléfono con el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, quien permanece bajo custodia de la Seguridad del Estado en un lugar desconocido, casi 48 horas después de que familiares y amigos lo reportaran como desaparecido.

"Acabo de hablar con Luis Manuel. Me llamó desde un celular de la Seguridad del Estado, número desconocido, y la llamada estaba en altavoz. Ellos querían saber cómo va el proceso del parole solicitado", explicó.

"Escuchar la voz de Luis en un momento como este es algo muy grande. Pero a la vez no alivia la represión ni la violencia, sobre él en primer lugar en este momento, pero sobre todos los cubanos durante tanto tanto tiempo. Lo que hemos vivido y seguimos viviendo no es normal y no es justo. Y por eso tenernos que clamar hasta el final: por libertad plena y por justicia plena", agregó.

De acuerdo a Ramos, el parole de Otero Alcántara sigue en proceso. "Estará en ese lugar desconocido hasta que se resuelva. Los amigos de Luis estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. El régimen cubano lo quiere fuera. El régimen se adueñó de nuestro país y nos usa a todos, dijo.

La activista Yanelys Núñez, amiga del artista, recordó que la vida de Otero Alcántara sigue en peligro.

Núñez entrevistó a varios activistas y miembros de la sociedad civil que se manifestaron en Madrid, España, en víspera del quinto aniversario del 11J para exigir la liberación del artista y la del resto de los presos que cumplen condenas políticas en las cárceles de la isla.

Otero Alcántara fue sacado el 7 de julio de la prisión de máxima seguridad de Guanajay sin que sus familiares o amigos lograran tener contacto con él hasta hoy, día en el que el preso político extingue su sanción de cinco años de privación de libertad.

Organizaciones de derechos humanos y figuras políticas han intensificado los llamados para que las autoridades cubanas presentaran una prueba de vida del artista, revelaran dónde se encuentra y lo liberaran de manera inmediata e incondicional.

El artista, líder del Movimiento San Isidro, fue detenido tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y condenado en junio de 2022 por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha incluido en su campaña de apoyo a personas consideradas detenidas injustamente.