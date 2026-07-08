Sigue en "paradero desconocido" Luis Manuel Otero Alcántara a un día de cumplir su condena

Getting your Trinity Audio player ready...

A solo un día de cumplir íntegramente su condena de cinco años de prisión, el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara permanece en paradero desconocido desde el martes, tras ser sacado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, sin que las autoridades informaran sobre su destino.

Allegados a Otero Alcántara alertan que el traslado ocurre mientras está pendiente una solicitud de parole para viajar hacia Estados Unidos y denuncian que las autoridades podrían mantenerlo retenido para impedir que permanezca en libertad dentro de Cuba mientras finaliza ese proceso.

"Desde hacia varias semanas hemos empezado un proceso de parole hacia los Estados Unidos, que todavía no se ha concretado, y creemos que por eso el régimen lo traslada, en vísperas del 11 de julio", dijo a Martí Noticias Yanelys Núñez, curadora de arte y amiga del artista.

Según explicó Núñez, desde que fue sacado de la prisión, Otero Alcántara no ha regresado a su vivienda ni se ha comunicado con familiares, amigos u otras personas cercanas.

“Lo que sabemos es que ayer, a solo dos días de extinguirse su condena, fue sacado de la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, y actualmente se encuentra en un lugar desconocido”, señaló.

“No está en su casa en el Cerro, no está en San Isidro, no está en casa de ningún amigo, no se ha comunicado con familiares y personas cercanas. Entonces, por eso lo damos como desaparecido”, afirmó Núñez.

La activista expresó preocupación por la falta de información sobre el traslado y denunció que las autoridades cubanas no han comunicado oficialmente dónde se encuentra el artista ni las razones por las que fue sacado de la prisión antes de la fecha prevista para el cumplimiento de su condena.

“Es importante saber que el régimen se mueve así, desde la oscuridad total y sin informar a nadie”, advirtió.

Otero Alcántara extingue oficialmente su sanción este jueves 9 de julio, según la fecha dictada por el Tribunal Supremo de Cuba. El artista ha cumplido íntegramente los cinco años de privación de libertad impuestos en su contra, sin recibir las rebajas reglamentarias que, según sus allegados, suelen concederse a otros reclusos.

En una publicación difundida en la página de Facebook del artista y firmada por Yanelys Núñez y Anamely Ramos, las activistas señalaron que Otero Alcántara fue sacado de la prisión al menos desde el 7 de julio, pero no fue trasladado a su vivienda.

“Hemos sabido que, al menos desde el 7 de julio, se llevaron a Luis de la prisión, pero no para su casa sino para un lugar desconocido”, señala la publicación.

En la publicación de Facebook, las activistas explicaron que, de aprobarse el parole, Otero Alcántara tendría una vía para salir de Cuba. Ante la demora del proceso, denunciaron que las autoridades cubanas podrían estar reteniendo al artista para impedir que permanezca en libertad dentro de la isla mientras se concreta su salida hacia Estados Unidos.

“La decisión del castrismo ante la dilación ha sido retener a Luis porque no lo quieren en la calle, ni días ni horas, mucho menos tan cerca del 11 de julio”, señala el mensaje.

Núñez y Ramos denunciaron además que la situación forma parte de un patrón represivo que, según afirmaron, busca imponer a los activistas y opositores cubanos como únicas alternativas “el silencio, el encierro o el exilio”.

Núñez insistió en que hasta el momento no existe información que permita considerar el traslado de Otero Alcántara como parte de un proceso de excarcelación.

“Realmente ahora mismo no hay un proceso de excarcelación ni nada por el estilo. Fue sacado de la prisión y no sabemos dónde está”, dijo.

El traslado del artista se produjo el mismo martes en que el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, reclamó su libertad durante una intervención ante el organismo internacional.

“Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Saben cuál fue su delito? Está en una prisión de máxima seguridad. Su delito —según el propio régimen— es la ‘expresión artística’. Su delito es ser artista, señor Presidente”, dijo Waltz.

Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 tras anunciar públicamente su intención de sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en numerosas localidades de Cuba.

En junio de 2022 fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, en un juicio celebrado a puerta cerrada.

En abril de este año, el Tribunal Supremo Popular rechazó un recurso presentado en favor del artista, según informó el centro de asesoría legal independiente Cubalex.

Otero Alcántara fue seleccionado en 2021 por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo por su trabajo artístico y su activismo.

Durante su encarcelamiento recibió varios reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio a la Democracia 2026 de la National Endowment for Democracy, el Premio Rafto de Derechos Humanos y el Premio Václav Havel a la Disidencia Creativa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también incluyó al artista en su campaña sobre personas consideradas “detenidas injustamente”, mientras Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.

A pocas horas de que concluya oficialmente su condena y mientras continúa pendiente la solicitud de parole que podría permitirle viajar a Estados Unidos, familiares, amigos y activistas reclaman información inmediata sobre el paradero de Otero Alcántara y exigen que sea puesto en libertad.