Cuenta regresiva por Otero Alcántara: activistas exigen "ni un día más" ante fecha de excarcelación

Getting your Trinity Audio player ready...

Organizaciones y activistas cubanos intensificaron este fin de semana su campaña para exigir la liberación del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, cuya salida de prisión está prevista para el próximo 9 de julio, según la fecha fijada por el Tribunal Supremo de Cuba.

En declaraciones a Martí Noticias, la activista, curadora de arte y amiga del artista, Yanelys Núñez, advirtió que existe preocupación por la posibilidad de que las autoridades intenten prolongar su encarcelamiento mediante nuevas acusaciones o incidentes fabricados dentro de la prisión.

"Luis Manuel debe salir de prisión el próximo 9 de julio. Esa es la fecha que, según el Tribunal Supremo, culmina su condena, aunque, según el análisis de Cubalex, esa injusta condena ya la había cumplido hace un par de meses. Pero sabemos la arbitrariedad con la que actúa el régimen", afirmó.

Núñez explicó que durante el último mes artistas y activistas han impulsado una campaña diaria para mantener visible el caso del opositor y aumentar la presión sobre las autoridades cubanas.

"Estamos visibilizando diariamente su situación para que el régimen vea que estamos atentos, que estamos presionando y que no vamos a permitir que a Luis se le alargue la condena, se le fabrique una nueva causa o se le provoque dentro de la prisión. Han sido cinco años muy duros para él, para su familia y para sus amigos, y no vamos a permitir ni un día más", señaló.

La activista insistió en que la exigencia de libertad no se limita a la fecha prevista para su excarcelación. "Ni siquiera estamos esperando el 9 de julio. Exigimos hoy mismo la liberación de Luis porque su condena fue totalmente injusta", afirmó.

Núñez también llamó la atención sobre la situación de otros presos políticos que cumplen sus condenas en fechas similares, entre ellos Aníbal Yasel Palau Jacinto, sentenciado a cinco años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio de Güines, Mayabeque.

Según explicó, familiares del opositor denuncian que las autoridades estarían intentando complicar su situación legal para retrasar igualmente su salida de prisión.

La activista advirtió además que las autoridades cubanas mantienen un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad ante el creciente descontento social.

"El régimen ha militarizado las calles y centros estratégicos para monitorear, detener e imponer sanciones ejemplarizantes. Los arrestos arbitrarios y las condenas contra quienes se manifiestan pacíficamente no han cesado", aseguró.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, tras anunciar públicamente su intención de sumarse a las históricas protestas antigubernamentales que estallaron ese día en toda Cuba. En junio de 2022 fue condenado, en un juicio celebrado a puerta cerrada, a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

Amnistía Internacional reconoce a Luis Manuel Otero Alcántara como preso de conciencia y ha pedido de forma reiterada su liberación inmediata e incondicional. Durante los cinco años que ha permanecido encarcelado en la prisión de Guanajay, el artista ha denunciado las condiciones de su reclusión mediante varias huelgas de hambre y sed, mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado las irregularidades de su proceso judicial y han reclamado el respeto a sus derechos fundamentales. inmediata e incondicional, al considerar que su proceso judicial estuvo marcado por graves irregularidades.