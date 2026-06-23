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A cuatro años de la sentencia contra el rapero Maykel Castillo Pérez, conocido como "Osorbo", y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, Amnistía Internacional reiteró sus críticas al gobierno cubano por el uso del sistema penal como herramienta para reprimir la disidencia y limitar la libertad de expresión.

En un comunicado publicado este martes, la organización subrayó que ambos creadores, figuras prominentes del activismo cultural en la isla, continúan enfrentando las consecuencias de un proceso judicial que considera arbitrario e incompatible con estándares internacionales de derechos humanos.

"La condena contra el rapero Maykel Castillo Pérez "Osorbo" y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara expuso con crudeza cómo las autoridades cubanas utilizan el sistema penal para castigar a artistas disidentes y silenciar su derecho a la libertad de expresión", afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Castillo Pérez y Otero Alcántara fueron sentenciados el 24 de junio de 2022 a nueve y cinco años de prisión, respectivamente. Las autoridades los acusaron de delitos como desacato, desórdenes públicos, ultraje a los símbolos patrios, atentado y difamación contra instituciones del Estado. Amnistía Internacional denunció que estas acusaciones están vinculadas a actividades protegidas por el derecho internacional, como la participación en protestas pacíficas, la difusión de opiniones en redes sociales y la creación artística crítica hacia el gobierno.

Ambos artistas han sido reconocidos por la organización como presos de conciencia, una categoría que se aplica a personas privadas de libertad únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales.

A finales de mayo, el diario estadounidense The Wall Street Journal destacó a Castillo Pérez y Otero Alcántara como los presos políticos más prominentes de Cuba, entre más de 1,200 encarcelados por el régimen castrista por motivos similares. El diario resalta el papel de ambos como figuras clave de la disidencia cultural cubana y el hecho de que permanezcan en cárceles de máxima seguridad desde 2021.

Ambos artistas fueron galardonados este lunes con el Premio a la Democracia 2026, que otorga la Fundación Nacional para la Democracia (NED).

Más allá del caso individual, Amnistía Internacional destacó un elemento estructural: el impacto diferenciado de la represión en personas afrocubanas que cuestionan al poder. "El encarcelamiento que viven evidencia también cómo la represión puede impactar de manera particular a personas afrocubanas que desafían públicamente el poder", señaló Piquer.

La organización subrayó cómo el sistema judicial en Cuba actúa como un mecanismo de control político. En ese contexto, la condena de ambos artistas ha sido vista por diversos grupos de derechos humanos como un mensaje disuasorio dirigido a quienes utilizan el arte como medio de protesta o crítica social.

En el caso de Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, Amnistía Internacional se refirió específicamente a su posible excarcelación en julio de este año, cuando cumpliría la condena impuesta. La organización enfatizó que cualquier liberación debe ser completa y sin condiciones.

“La liberación de Luis Manuel Otero Alcántara en julio, al cumplir esta injusta condena, debe ser plena e incondicional. No puede haber libertad plena bajo vigilancia, restricciones arbitrarias o amenazas de volver a prisión”, advirtió Piquer.

La ONG reiteró su llamado a las autoridades cubanas para que pongan en libertad de manera inmediata a todas las personas detenidas por motivos políticos o por ejercer sus derechos fundamentales. Entre los nombres mencionados figuran Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca y el propio Maykel Castillo Pérez.

El comunicado también llama la atención sobre la situación de otros detenidos, incluyendo al adolescente avileño Jonathan David Muir Burgos, cuyo caso ha generado preocupación internacional. "Las autoridades cubanas deben liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas presas de conciencia", insistió la directora regional de Amnistía Internacional.

La organización concluye que, cuatro años después de la sentencia, el caso de Castillo Pérez y Otero Alcántara sigue siendo emblemático de las restricciones a la libertad de expresión en Cuba. Para Amnistía, la persistencia de estas condenas refleja no solo la ausencia de garantías judiciales, sino también un entorno restrictivo en el que el arte, la opinión y el activismo continúan siendo penalizados.