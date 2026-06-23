Tres presos políticos cubanos galardonados con los Premios a la Democracia 2026

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La Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) anunció este lunes que los presos políticos cubanos Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (El Osorbo) fueron seleccionados entre los ganadores de los Premios a la Democracia 2026, en reconocimiento a su defensa de las libertades fundamentales y su oposición a las restricciones impuestas por el régimen de La Habana.

La organización, establecida desde 1983, señaló que los tres cubanos fueron distinguidos por el impacto de su activismo en favor de la libertad de expresión y la participación ciudadana.

Según la NED, el “coraje como presos políticos y artistas disidentes” de Navarro, Otero Alcántara y Castillo Pérez “ha desafiado el control del régimen cubano sobre la expresión pública, ha inspirado una mayor participación ciudadana y ha puesto al descubierto el miedo que se esconde tras la censura estatal”.

“El anhelo de libertad que dio origen a nuestra nación hace 250 años sigue siendo una de las fuerzas más poderosas del mundo actual”, afirmó Peter Roskam, presidente de la junta directiva de la NED.

“Los homenajeados de este año encarnan el coraje y la perseverancia necesarios para defender esos derechos en sus propias comunidades. Su labor nos recuerda que el compromiso de Estados Unidos con la libertad es más firme cuando apoyamos a quienes llevan adelante esa promesa”, añadió.

Además de los activistas cubanos, la NED reconoció este año a la organización Friede Allen, por su respaldo a miembros del clero ruso opuestos a la guerra en Ucrania; al Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión; al periódico etíope Addis Standard; y a los organizadores comunitarios prodemocráticos de la denominada Revolución de Primavera en Birmania.

La ceremonia de entrega de los Premios a la Democracia 2026 está prevista para septiembre en Mount Vernon, la residencia histórica de George Washington. El galardón consiste en una réplica de la Diosa de la Democracia erigida por manifestantes durante las protestas de la Plaza de Tiananmen, en China, en 1989.

Félix Navarro, figura histórica de la oposición en Cuba y fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una condena de nueve años de cárcel tras las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 en la isla.

El opositor, quien ya rechazó abandonar el país en 2011 cuando fue liberado en licencia extrapenal de una sentencia de 25 años impuesta durante la Primavera Negra, se negó recientemente al exilio forzado a cambio de salir de prisión.

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 justo antes de sumarse a las protestas en el Malecón habanero. Lo sentenciaron a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, en un juicio celebrado a puerta cerrada. A menos de un mes de cumplir la condena, familiares y amigos denuncian que el artista está incomunicado.

El músico Maykel Castillo Pérez, ganador de dos Premios Latin Grammy por la canción Patria y Vida, fue arrestado el 18 de mayo de 2021. En junio de 2022, el régimen lo sentenció a nueve años de prisión. Los cargos incluyen desacato, desórdenes públicos, ataque y difamación de instituciones, organizaciones, héroes y mártires.

Los tres han sido declarados presos de conciencia por organizaciones internacionales de derechos humanos.