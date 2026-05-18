Cinco años de presidio político: Amnistía Internacional exige la liberación de Maykel Osorbo

Este lunes se cumplen cinco años del arresto arbitrario del rapero y preso político cubano Maykel Castillo, conocido como el Osorbo, quien cumple una condena de nueve años de cárcel.
La organización Amnistía Internacional reiteró este lunes su llamado a favor de la liberación del artista.
“Al cumplirse cinco años de la detención de Maykel Osorbo, seguimos demandando al gobierno de Miguel Díaz-Canel su liberación inmediata e incondicional”, señaló Amnistía Internacional en un mensaje divulgado en redes sociales.
Osorbo, ganador de dos Latin Grammy Awards por la canción Patria y Vida, fue arrestado el 18 de mayo de 2021 en La Habana por agentes de la policía política. En 2022 fue condenado a nueve años de prisión por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación.
En un comunicado publicado este lunes en la página oficial del artista, allegados recordaron que el rapero fue sacado de su vivienda “sin camisa ni zapatos” y permaneció incomunicado durante dos semanas antes de ser trasladado a prisión.
“El momento de la detención” ocurrió después de años de “hostigamiento constante”, incluidos “interrogatorios, golpizas e intimidación” contra el músico, su familia y vecinos, afirmó el texto.
Osorbo, declarado prisionero de conciencia por prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue juzgado junto al artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. Organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado que el juicio estuvo “plagado de irregularidades y con falta de garantías”.
