Alertan por incomunicación de Otero Alcántara a menos de un mes de cumplir su condena

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El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara permanece incomunicado con sus contactos en el exterior desde hace más de dos semanas, una situación que ha encendido las alarmas entre familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos cuando falta menos de un mes para que cumpla su condena de cinco años de prisión, el próximo 9 de julio.

"Desde hace más de dos semanas no podemos comunicarnos, ya que le prohibieron las llamadas internacionales. Solo puede realizar llamadas locales dentro de Cuba, algo que viola directamente su derecho a estar comunicado con las personas que él desee", denunció a Martí Noticias Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Género Alas Tensas, curadora de arte y amiga del líder del Movimiento San Isidro.

La activista aseguró que la falta de comunicación impide conocer las condiciones en que se encuentra el artista y aumenta la preocupación por su estado de salud. Otero Alcántara permanece recluido en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

"Esto, por supuesto, es preocupante, más que nada porque no sabemos de su estado de salud, no sabemos qué está sucediendo con él dentro de la prisión y eso para nosotros es un motivo de alerta", afirmó.

Núñez recordó que, aunque un análisis jurídico de Cubalex sostiene que Otero Alcántara ya debió haber sido excarcelado al computarse el tiempo que permaneció en prisión provisional, el Tribunal Supremo Popular ratificó recientemente que deberá cumplir la totalidad de la sanción hasta el 9 de julio de 2026.

Mientras llega esa fecha, Alas Tensas y Cubalex desarrollan una campaña para mantener la atención sobre el caso.

"Estamos haciendo un conteo, una cuenta atrás de los días que le van quedando y vamos acompañando con ilustraciones, imágenes y carteles que distintos artistas y amigos han realizado en solidaridad con Luis y que en estos cinco años nunca le han soltado la mano", explicó.

La campaña está vinculada a Momento Cero, una plataforma digital creada por la artista cubanoamericana Coco Fusco, que funciona como un contador en tiempo real del tiempo restante de la condena y busca llamar la atención sobre la situación de los presos políticos en Cuba, especialmente durante la fase final de sus condenas.

"Estamos atentos porque el régimen, como ha hecho en otras ocasiones, puede fabricar nuevas causas, puede agredirlo, puede provocarlo para que Luis no salga el 9 de julio, como sus leyes dicen. Estamos alertas, estamos en conversación con la familia y presionando para que Luis no sea liberado el 9 de julio, sino que sea liberado hoy mismo", sostuvo.

La especialista también destacó que este viernes tendrá lugar en el Reino Unido el estreno del documental Cuba y la noche (2026), dirigido por el realizador y sonidista cubano Sergio Fernández Borrás. La película utiliza abundante material de archivo del acuartelamiento del Movimiento San Isidro y sitúa a Otero Alcántara como una figura central de las movilizaciones cívicas ocurridas en Cuba en los últimos años.

"Para nosotros esto es importante porque se proyecta en otro escenario la situación de Cuba, la situación de los presos políticos y la represión que se vive en el país. Es un aporte más a la campaña por la libertad de Otero Alcántara", dijo Núñez.

Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, poco antes de incorporarse a las protestas antigubernamentales convocadas para ese día en el Malecón de La Habana, luego de publicar un video en el que anunciaba su intención de participar e invitaba a los cubanos a sumarse a las manifestaciones.

En junio de 2022 fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, en un juicio celebrado a puerta cerrada. Organizaciones como Amnistía Internacional lo reconocen como preso de conciencia y Cubalex ha denunciado reiteradamente irregularidades en su proceso judicial y las condiciones de su encarcelamiento.

Durante su reclusión en la prisión de Guanajay, Otero Alcántara ha protagonizado al menos seis huelgas de hambre y de sed en protesta por su encarcelamiento y por las condiciones de reclusión. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han exigido su liberación inmediata e incondicional.