En el día en que cumple su condena, Otero Alcántara sigue en desaparición forzada

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El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara cumplió este jueves íntegramente su condena de cinco años de prisión, pero continúa en paradero desconocido y sin comunicación con sus familiares y allegados, luego de que la Seguridad del Estado incumpliera la promesa de trasladarlo a su vivienda para que pudiera reunirse con su familia.

Mientras aumentan las denuncias de una posible desaparición forzada, también se multiplican los reclamos internacionales de fe de vida y de su liberación inmediata e incondicional.

Yanelys Núñez, curadora de arte y amiga de Otero Alcántara, dijo este jueves a Martí Noticias que la Seguridad del Estado informó a los familiares que el artista sería llevado el miércoles a su casa, en el municipio habanero del Cerro, para que pudieran verlo, pero el encuentro nunca ocurrió.

"Lo último que sabemos de Luis Manuel Otero desde que el día 7 de julio fue sacado de la prisión de Guanajay es que ayer la Seguridad del Estado llamó a su familia, le dijo que iban a llevar a Luis a su casa en el Cerro para que lo vieran, pero eso no ocurrió", afirmó.

Desde entonces, explicó Núñez, ni la familia ni sus allegados han vuelto a tener noticias del fundador del Movimiento San Isidro.

"Hasta el momento la familia no ha tenido comunicación con él, nosotras tampoco. Y por eso, en la nota que hemos puesto en redes sociales, en su página de Facebook, lo seguimos considerando como desaparecido", agregó.

La activista pidió aumentar la presión internacional sobre el régimen cubano para lograr la liberación del artista, quien este jueves extinguió oficialmente la condena impuesta en su contra.

"Nuestra exigencia es, más que nada, presión internacional, exigir al régimen que libere a Luis Manuel, y más hoy que extingue su condena injusta de cinco años", señaló.

"Permanece recluido, no se sabe dónde, en manos de la Seguridad del Estado", concluyó.

Las declaraciones se producen mientras continúan creciendo los reclamos internacionales para que las autoridades cubanas informen de inmediato dónde se encuentra Otero Alcántara, presenten una prueba de vida, garanticen su integridad física y procedan a su liberación inmediata e incondicional.

Congresistas estadounidenses, entre ellos Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, exigieron una fe de vida del artista y responsabilizaron al régimen cubano por cualquier daño que pudiera sufrir. A esos reclamos se sumaron Amnistía Internacional, Freedom House, Rosa María Payá y otras organizaciones y activistas defensores de los derechos humanos.

Por su parte, la organización Cubalex alertó que el caso reúne elementos que podrían configurar una desaparición forzada, al haber sido privado de libertad por agentes del Estado, trasladado a un lugar desconocido y mantenerse incomunicado, sin información oficial sobre su paradero ni acceso de sus familiares.

Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, fue detenido tras las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha incluido en su campaña de apoyo a personas consideradas detenidas injustamente.

Mientras concluye el plazo de su condena y continúa sin conocerse su paradero, familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos mantienen la exigencia de que el régimen cubano presente una fe de vida, revele dónde se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara y lo ponga en libertad de forma inmediata e incondicional.