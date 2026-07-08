Exigen fe de vida y libertad para Luis Manuel Otero Alcántara 

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Congresistas estadounidenses, organizaciones internacionales de derechos humanos y activistas cubanos continúan presionando al régimen de Cuba para que informe de inmediato el paradero del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, presente una prueba de vida y lo libere de manera incondicional.

Este martes Otero Alcántara fue sacado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Hasta el momento permanece en paradero desconocido.

“¡Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos fe de vida del preso político Luis Manuel Otero Alcántara y su libertad inmediata!”, escribió el congresista republicano Carlos Giménez en X.

El también congresista republicano Mario Díaz-Balart expresó preocupación por Otero Alcántara. “Varios informes indican que el artista, preso político y héroe prodemocracia Luis Manuel Otero Alcántara habría sido excarcelado, pero me preocupa que su estado de salud y su paradero sigan siendo desconocidos”, señaló.

Díaz-Balart advirtió que el régimen cubano será responsabilizado por el encarcelamiento del artista, las condiciones en las que permaneció recluido y cualquier daño adicional que pueda sufrir.

Amnistía Internacional también exigió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel informar dónde se encuentra Otero Alcántara y recordó que, desde el 7 de julio, familiares y amigos no han recibido información oficial sobre su paradero.

“Exigimos su liberación inmediata e incondicional, sin vigilancia, sin exilio forzado, sin nuevas acusaciones fabricadas”, señaló la organización.

Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional, recordó que este jueves 9 de julio está prevista la salida de prisión del artista y reclamó que sea puesto en libertad “sin vigilancia, amenazas ni restricciones”.

Gómez también pidió la liberación inmediata de otros presos de conciencia y personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, entre ellos Maykel “Osorbo” Castillo, Saylí Navarro, Félix Navarro, Loreto Hernández, Donaida Pérez y Roberto Pérez Fonseca.

“¿Dónde tienes a Luis Manuel?”, escribió en X la opositora cubana Rosa María Payá.

Freedom House expresó alarma por la falta de información sobre Otero Alcántara. “El régimen cubano debe divulgar de inmediato dónde se encuentra y garantizar su seguridad”, señaló la organización.

También reclamó que las autoridades rindan cuentas por el encarcelamiento del artista, las condiciones en las que permaneció recluido y cualquier daño que pueda haber sufrido.

La organización Justicia 11J alertó que Otero Alcántara fue sacado el 7 de julio de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, a dos días de la fecha en que debía concluir íntegramente su condena, y que desde entonces permanece en paradero desconocido.

Johanna Cilano, investigadora regional de Amnistía Internacional, señaló que “Luis Manuel no debió estar un solo día preso. Su libertad debe ser inmediata e incondicional”, afirmó.

Otero Alcántara extingue oficialmente este jueves 9 de julio la condena de cinco años de prisión impuesta en su contra. Allegados al artista han señalado que existe una solicitud de parole pendiente hacia Estados Unidos que, de aprobarse, podría permitirle salir de Cuba.

El artista, fundador del Movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en su campaña sobre personas consideradas “detenidas injustamente”.

A pocas horas de que concluya oficialmente su condena, aumentan los reclamos para que las autoridades cubanas informen dónde se encuentra Otero Alcántara, presenten una prueba de vida, garanticen su integridad física y lo liberen de manera inmediata e incondicional.